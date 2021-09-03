Пролетел на красный: как Брэнсон чуть не разбился на ракетоплане

Выяснилось, что полет основателя Virgin Galactic на космоплане едва не закончился аварией

Корабль компании Virgin Galactic вылетел за пределы отведенной зоны во время космического полета Ричарда Брэнсона. Компания скрыла эпизод, но Федеральное управление гражданской авиации начала расследование произошедшего.

11 июля миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправился в космос на собственном ракетоплане. Таким образом, он опередил своего конкурента, Джеффа Безоса, на пару недель, но сейчас журналисты выяснили, что полет прошел совсем не гладко. Об этом рассказал репортер журнала The New Yorker.

Примерно через минуту после начала полета на приборной панели ракетоплана загорелся желтый предупреждающий сигнал, который вскоре сменился красным. На тот момент корабль находился на высоте почти 30 километров и летел в два раза быстрее скорости звука над Нью-Мехико.

Сигнал тревоги означал, что ракетоплан Unity находится на неправильной траектории, а нос летательного аппарата недостаточно вертикален для полета по плану.

Дело в том, что схема запуска компании Virgin Galactic принципиальным образом отличается от принятой в современной, что российской, что американской космонавтике. Ракетопланы не взлетают с Земли вертикально вверх на многоступенчатой ракете, а поднимаются в воздух на самолете. На высоте 15 километров корабль отстыковывается от самолета-носителя и круто летит вверх на ракетном двигателе, достигая в апогее высоты более 80 километров. После этого следуют несколько минут невесомости, а затем спуск по спирали и посадка по-самолетному.

11 июля проблема возникла именно в связи со спуском. Чтобы полет был удачным, ракетоплан должен начать снижение в строго определенном месте, то есть, попасть спиралью спуска в заданный конус. В противном случае садиться придется не на полосу, а неизвестно где и с неизвестным результатом. Более того, Unity нарушил не только запланированную траекторию, но и предписания Федерального управления гражданской авиации. Разрешая космические полеты, это ведомство всегда тщательно следит за безопасностью, чтобы ракета не заходила в воздушные коридоры гражданских судов или не упала на город при аварии.

У агентства даже есть специальное уравнение расчета потенциальной опасности, и разрешение может быть получено только если риск жертв не превышает 0,01%.

Журналист The New Yorker Николас Шмидл в 2015 году встречался с будущими пилотами Unity, Дэйвом Маккеем и Майком Масуччи, и обсуждал варианты действий в нештатной ситуации. Тогда они рассказали, что в случае значимого ухода с траектории можно либо попытаться выправить ракетоплан, либо прервать полет. Источники в компании сообщили журналистам, что 11 июля отмена миссии была наиболее безопасным выбором, но представитель Virgin Galactic оспорил это.

Неизвестно, что стало решающим в выборе пилотов: грамотная оценка ситуации, профессиональная гордость или сидящий в салоне владелец фирмы, который, по собственным словам, мечтал с детства стать космонавтом. В итоге мастерства Маккея и Масуччи хватило, чтобы вывести Unity в космос и выйти на приемлемую посадочную траекторию, полет завершился нормально. Причины нештатной ситуации в настоящий момент выясняются, расследование ведет и Федеральное управление гражданской авиации.

Правда, не все задуманные рекламные ходы удались. Так, в прямом эфире могло показаться, что Ричард Брэнсон приехал на космодром на велосипеде. Брэнсон позиционирует себя защитником окружающей среды и призывает снижать выбросы углекислого газа для борьбы с глобальным потеплением. Однако чуть позже выяснилось, что поездка на велосипеде была снята заранее, и в эфире демонстрировали запись.

Компания Virgin Galactic приступила к пилотируемым полетам почти сразу, без многочисленных тестовых беспилотных запусков. Это уже приводило к трагедиям. В 2014 году в испытательном полете потерпел крушение ракетоплан Enterprise, один из пилотов погиб, второй смог спастись на парашюте.

Василий Зайцев