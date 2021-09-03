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В Польше сравнили Су-57 и F-35 и рассказали о «летающих гробах»

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Источник изображения: Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Ситуация с российским истребителем пятого поколения Су-57 намного хуже, чем с американским F-35 Lightning II, пишет польское издание Defence24.

В публикации рассказывается, что к 2028 году Россия планирует построить 78 самолетов Су-57, которые в настоящее время не пользуются спросом на международном рынке. Defence24 утверждает, что Индия отказалась от российского самолета в пользу собственной разработки, а ОАЭ, единственная арабская страна, которой США разрешили купить F-35 Lightning II, сразу согласилась сделать это. «К экспортному Су-57Э на выставке IDEX-2021 ни одна из арабских стран не проявила глубокого интереса», — уверяет издание.

Defence24 отмечает, что старые советские самолеты до сих пор используются во многих странах мира не из-за своей «успешности», а по причине отсутствия средств на их замену. Притом, как уверяет издание, советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель МиГ-21 пилоты зарубежных стран называют «летающим гробом».

Согласно Defence24, то обстоятельство, что США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) начали создавать истребитель шестого поколения, не означает, что F-35 Lightning II не устраивает Военно-воздушные силы (ВВС) США. Издание напоминает, что самолет NGAD предназначен для замены F-15 Eagle и F-22 Raptor, тогда как F-35 Lightning II является типичной многозадачной «рабочей лошадкой».

Таким образом в Defence24 прокомментировали критику собственной публикации заслуженным летчиком России Владимиром Поповым, который в интервью «ПолитРоссии» заявил, в частности, что «модернизированный истребитель МиГ-21 до сих пор летает в некоторых странах мира», а «F-35 и самим американцам стал не нужен».

В августе портал Defence24 написал, что ВВС России находятся в «последнем моменте перед великим регрессом». «Военно-воздушные силы Российской Федерации продолжают оставаться вторыми по величине военно-воздушными силами мира, но с каждым годом их позиции становятся все слабее. Сотни самолетов, унаследованных от Советского Союза, неизбежно будут вынуждены прекратить службу, и их ничто не заменит. По финансовым и техническим причинам, а также из-за слабости российской промышленности», — говорилось в публикации издания.


Иван Потапов

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