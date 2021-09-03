Завершены испытания УДК LHA-7 "Триполи" ВМС США

ЦАМТО, 2 сентября. Командование ВМС США сообщило 30 августа о завершении окончательных испытаний, в соответствии с контрактом на поставку (FCT), нового универсального десантного корабля (УДК) LHA-7 "Триполи".

Как сообщает Navyrecognition.com, FCT являются составной частью периода послепоставочных испытаний УДК и имеют целью окончательную проверку корабля и всех его ключевых систем, а также готовность экипажа. Испытания проводились группой по инспектированию и приемке кораблей ВМС США INSURV (Board of Inspection and Survey) в течение четырех дней в порту и в море. Этап ходовых испытаний включал движение на полной скорости, демонстрацию боевых систем, моделирование ситуаций по устранению повреждений и другие мероприятия.

Как сообщал ЦАМТО, головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. Постройка LHA-7 "Триполи" началась в июле 2013 года. Церемония закладки киля состоялась 20 июня 2014 года. Судно было спущено на воду 1 мая 2017 года. Корабль был передан ВМС США в феврале 2020 года и вошел в боевой состав флота в июле 2020 года. В настоящее время УДК базируется в Сан-Диего.

Новые УДК предназначены для замены устаревших кораблей класса LHA-1 "Тарава". Как и головное судно серии, LHA-7 сможет нести большую по численности авиагруппу, будет отличаться увеличенной ангарной палубой, инфраструктурой для технического обслуживания авиатехники, складами для запчастей и вспомогательного оборудования, а также большим запасом авиационного топлива.

LHA-7 может применяться для выполнения различных задач. Как планируется, он будет использоваться в качестве флагманского судна экспедиционной ударной группы / амфибийно-десантной группы (Amphibious Ready Group – ARG) ВМС США. Корабль станет базой экспедиционного отряда морской пехоты, оснащенной вертолетами, ПЛА MV-22 "Оспри" и самолетами F-35B "Лайтнинг-2".

Длина "Триполи" составляет 255,7 м (844 фута), максимальная ширина – 106 футов, водоизмещение – 44971 т. LHA-7 оснащен топливосберегающей силовой установкой типа CODLOG, состоящей из двух газовых турбин LM2500+ мощностью 35290 л.с. каждая, и двух вспомогательных ходовых электродвигателей мощностью по 5000 л.с. Скорость хода – более 20 узлов, экипаж – 1204 человек (включая 102 офицера). УДК может взять на борт до 1870 десантников. Судно также будет нести запас топлива и запасные части для авиагруппы.