Страна (Украина): «Северный поток» не остановят, по НАТО сроков нет. 12 главных пунктов заявления Байдена и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Вашингтоне.

На сайтах офиса президента Украины и Белого дома вышло совместное заявление о стратегическом партнерстве США и Украины. Несмотря на анонсы украинской стороны, в финальном релизе не оказалось обещаний остановить «Северный поток — 2». Также США поддержали курс Украины в НАТО, но отказались прописывать сроки возможного вступления. «Страна» выделяет главное из заявлений Байдена и Зеленского.

Встреча Зеленского и Байдена состоялась 1 сентября

1. Киев и Вашингтон активизируют работу комиссии по стратегическому партнерству. Новую хартию о таком партнерстве подпишут главы МИД осенью.

2. Страны закончили подготовку стратегического оборонного рамочного соглашения.

3. США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы на этом направлении. Но нет никакой конкретики - относительно сроков присоединения или предоставления ПДЧ. Хотя именно это Зеленский декларировал как одну из целей визита. Также нет обещаний сделать Украину основным союзником вне альянса. То есть эту тему Байден педалировать не хочет - видимо, чтобы не злить Москву.

4. Подготовили соглашение о совместных исследованиях в сфере разработки вооружений.

5. В октябре в Киеве проведут конференцию по кибербезопасности.

6. Подписали меморандум о сотрудничестве в космосе. Речь про обмен информацией со спутников.

7. Продлили на семь лет договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации. Интересный посыл в свете призывов о восстановлении ядерного статуса.

8. "Немедленное" избрание на Украине нового главы САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - прим. ред.) в соответствии с "лучшими международными практиками". То есть - под надзором США.

9. Украина и США объявляют о начале стратегического энергетического диалога. Речь о привлечении инвестиций в зеленую энергетику. Чтобы сократить выбросы парниковых газов до 2030 года.

10. В рамках "Плана по спасению Америки" Украина получит 12,5 миллионов долларов на борьбу с пандемией.

11. США выделяют Украине 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Донбассе.

12. По "Северному потоку - 2" никакой конкретики, кроме той, что уже была известна: США будут помогать Украине сохранять транзит российского газа тем, что назначат спецпредставителя по этому вопросу. То есть останавливать проект не будут. О компенсациях Украине за потерю газовых доходов - в заявлении тоже ни слова.

Игорь Кулик