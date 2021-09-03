Advance (Хорватия): где будет следующая американская война?

Позиция США на международном уровне пошатнулась. Союзники засомневались в американском могуществе. Поэтому, с точки зрения США, «стоило бы» совершить нечто масштабное, что вернуло бы веру в них. «Идеальным» кандидатом для конфликта представляется Иран. Истерия вокруг мнимого иранского ядерного оружия может подняться в мгновение ока.

Анализ: подорвана репутация мощнейшей армии мира, пострадало американское эго, союзников одолевает скепсис... Поэтому сейчас особенно опасный период для Ирана?

Вчера американский президент Джо Байден встретился с израильским премьером Нафтали Бенетом в Белом доме. Они должны были встретиться днем ранее, но встречу отложили после террористического акта в Кабуле, в котором погибли около 200 человек, включая 13 американских солдат. Главной темой встречи Байдена и Бенета, как и ожидалось, был Иран.

Бенет приехал в Вашингтон, чтобы попробовать отговорить Байдена от возрождения ядерного договора с Ираном. Конечно, Бенет не ждет, что Байден так просто откажется от своих намерений. Восстановление ядерного договора с Ираном - одно из главных направлений политики, которую администрация Байдена хочет вести не так, как ее предшественники. Я напомню, что Дональд Трамп вышел из ядерного договора с Ираном в 2018 году. Речь идет о договоре, который был подписан в 2015 году при администрации Обамы, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.

Другие страны-подписанты: Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай - сохранили договоренности и после того, как США при Трампе вышли из договора в 2018 году. Возвращения США в договор от Байдена ждут с самого начала, видя в этом одну из составляющих проекта, над которым администрация Обамы интенсивно работала на протяжении нескольких лет.

Тем временем в Иране произошли изменения. Ясно, что вести переговоры было куда легче с умеренным президентом Хасаном Рухани. Новый иранский президент Ибрахим Раиси слывет человеком жестким, но переговоры не отвергает. На самом деле Раиси говорит то же, что до него подчеркивал Рухани, и теперь очередь США, которые должны исправить то, что испортил Трамп, то есть должны снять с Ирана санкции.

Конечно, с израильской перспективы этот договор, в котором США и Иран на самом деле - главные участники, все еще не возрожден, и Израиль попытается сделать все, чтобы этого не произошло. Как я уже сказал, Бенет не ждет, что Байден моментально поддастся его уверениям и откажется от дельнейших переговоров с Ираном. Более того, вчера Байден ясно заявил ему, что в том, что касается Ирана, он ставит дипломатию "на первое место". Но чтобы оставить хоть какую-то надежду своему гостю Байден сказал, что у США "есть и другие варианты, если дипломатия не принесет плодов".

Что это за "другие варианты" Байден не уточнил, но из контекста можно понять, о чем идет речь. Явно не о санкциях, так как уже сейчас против Ирана действуют максимальные американские санкции. Единственное, что можно допустить в качестве "другого варианта", - это вооруженная конфронтация.

Ясно, что США не пойдут на войну с Ираном только потому, что переговоры провалились (если это случится). Тут нужно нечто более серьезное. Всем известно, что под "чем-то более серьезным" подразумевается информация о том, что Иран разрабатывает или располагает ядерным оружием. При таком опасном повороте вряд ли мы получим какие-либо убедительные доказательства, и война может начаться только на основании "разведывательной информации".

Нетрудно себе представить, что ситуация может оказаться еще хуже, если США пойдут на конфликт, основываясь на израильской разведывательной информации. Если Израиль увидит для себя шанс ввергнуть США в войну с Ираном, то, вероятно, представит "все что угодно" под видом данных разведки.

Подобные прогнозы можно давать заранее, так как буквально все американские войны в XXI веке начинались на основании очень сомнительных или абсолютно ложных разведывательных данных. На Ирак напали из-за мнимого "оружия массового поражения", а на Ливию - из-за "угрозы массовых убийств в Бенгази" и так далее.

Истерия вокруг мнимого иранского ядерного оружия может подняться буквально в мановение ока.

Насколько велика сегодня опасность подобного конфликта, ясно по тому, что США, как мы видим, уходят из Афганистана, а точнее выходят из войны, которая продолжалась 20 лет. Возможно, именно из-за этого ухода угроза возникновения конфликта с Ираном значительно возросла. Сказать, что американский уход из Афганистана был хаотичным, - значит не сказать ничего, и многие справедливо проводят аналогии с падением Сайгона в 1975 году. Американцы потерпели сокрушительное военное поражение, которое завершается еще и террористическим актом, в котором гибнут американские солдаты.

В Вашингтоне знают, насколько пошатнулась их позиция на международном уровне. Американские планы укрепления в Азии оказались под угрозой, поскольку тамошние страны, включая американских союзников, вдруг засомневались в американском могуществе. Поэтому, с точки зрения США, "стоило бы" совершить нечто масштабное и шокирующее, что вернуло бы веру в мирового полицейского и его силы.

Рассматривая карту мира, невозможно найти более "идеального" кандидата для конфликта, который вернул бы США военный "престиж", чем Иран. С Россией и Китаем Америка воевать точно не будет. Воевать против Ирана тоже будет крайне трудно, но США не стали бы развязывать традиционную войну. По крайней мере, они не решились бы на вторжение. США попытались бы мощными авиационными ударами ликвидировать как можно больше иранских бункеров и подземных ракетных, военных и ядерных объектов.

Разумеется, в случае такого конфликта масштабная война распространится на другие регионы Ближнего Востока, и тяжело пострадать могут американские союзники, в том числе Израиль и Саудовская Аравия. Понимая, что Иран точно отомстит всеми силами, которые у него есть, разве Израиль не боится такого отмщения? Израиль крайне самоуверен и знает, откуда последовали бы эти нападения. Удар из Сектора Газа израильтяне точно могут отвратить. В Сирии они уже много лет наносят авиационные удары именно для того, чтобы не позволить иранским силами дислоцироваться слишком близко в случае подобной эскалации. Северная часть Израиля, конечно, попала бы под мощный ракетный удар "Хизбаллы", но израильтяне к этому, вероятно, готовы. Саудовская Аравия же может пострадать значительно больше, и, возможно, поэтому в последние дни саудиты принялись за восстановление отношений с Ираном с удвоенной силой, чтобы в случае конфликта могли сказать: "Нас это не касается".

Может ли Бенет удовольствоваться результатами вчерашней встречи в Белом доме? Вот что он сказал Байдену в ответ на его слова: "Мне приятно было слышать от вас, что вы никогда не позволите Ирану получить ядерное оружие. Вы сказали, что попытаетесь пойти по дипломатическому пути, но есть и другие варианты, если этот провалится".

Таким образом, Бенет получил подтверждение того, что "другие варианты" существуют, и поэтому может успокоиться. Ясно, что Израиль хотел бы, чтобы эти "другие варианты" поскорее применили к Ирану вне зависимости от того, пойдет ли Тегеран по пути создания атомной бомбы или нет, ведь Иран мешает Израилю в любом случае, каким арсеналом он ни обладал бы.

Антун Роша (Antun Roša)