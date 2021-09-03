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ЦАМТО

Великобритания, в случае форс-мажора, может передислоцировать свои АПЛ из Шотландии на базы в США или Франции

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Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту.
Источник изображения: © Flickr / Defence Images

ЦАМТО, 2 сентября. Великобритания подготовила план действий по переводу своих АПЛ с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times со ссылкой на компетентные источники.

По данным издания, один из возможных вариантов предусматривает отправку АПЛ на базу Девонпорт (рядом с Плимутом). Как отмечает FT со ссылкой на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, такой шаг может обойтись в 3-4 млрд. фунтов стерлингов.

Второй вариант действий предусматривает отправку подлодок на базы в США или Франции. Такое решение, сообщили источники, стало бы наименее затратным для казны, однако оно может негативно сказаться на оборонном суверенитете.

В рамках третьего варианта Великобритания рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте, в таком случае королевство вступит с Шотландией в переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий. Такой вариант, по мнению некоторых представителей правительства, был бы наиболее реалистичным, пишет издание. Однако Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости.

В то же время, как пишет газета, в министерстве обороны официально заявили, что не планируют перемещать ядерный арсенал из Шотландии.

В начале августа глава канцелярии британского премьера Майкл Гоув сообщил, что британское правительство не будет препятствовать проведению в Шотландии нового референдума о независимости, если на то будет воля народа. В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Вопрос о проведении повторного референдума неоднократно поднимался властями региона, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Великобритания
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
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