Представитель Госдепа прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между Москвой и Эр-Риядом

ЦАМТО, 2 сентября. США призывают своих союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере, заявил "РИА Новости" представитель Госдепа, комментируя подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.

"Мы продолжаем призывать всех наших партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", – сказал собеседник агентства.

Закон дает американской администрации право применять санкции в наказание за закупки иностранными государствами российского вооружения, как это было в случае с Турцией, которая приобрела зенитные ракетные системы С-400, напоминает агентство.

Представитель Госдепа отметил, что в Вашингтоне видели сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан на прошлой неделе заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом.

Американский дипломат заявил, что США и Саудовскую Аравию по-прежнему связывает "близкое и прочное партнерство в области безопасности".

"Мы поддерживаем регулярный диалог с Саудовской Аравией в развитие нашего обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства", – добавил собеседник агентства.