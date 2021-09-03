Казахстан разместил заказ на закупку двух самолетов A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 2 сентября. Компания Airbus Defence and Space 1 сентября объявила о подписании с Республикой Казахстан контракта на поставку двух самолетов ВТА A-400M "Атлас".

Казахстан стал девятым покупателем A-400M и первым экспортным заказчиком самолета с 2005 года.

Стоимость продажи не раскрывается. Контракт также включает полный пакет услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава. Поставка первого самолета запланирована на 2024 год. Одновременно с контрактом стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в области обслуживания и капитального ремонта техники, который также является первым шагом в направлении создания национального центра технического обслуживания C-295.

Как заявил генеральный директор Airbus Defence and Space Майкл Шоллхорн, "A-400M станет краеугольным камнем тактических и стратегических операций воздушных перевозок Казахстана". Он будет применяться в интересах вооруженных сил, гражданских властей и для поддержки гуманитарных миссий. В составе Сил воздушной обороны Казахстана A-400M будет применяться вместе с ранее поставленными компанией Airbus C-295, а также самолетами Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72 и Ан-2.

Новый экспортный контракт увеличивает общее количество проданных A-400M до 176 ед. Руководство компании ожидает, что в ближайшем будущем эта цифра увеличится. На текущий момент поставлено более 100 самолетов, общий налет которых составляет около 100 тыс. часов.

Как сообщал ЦАМТО, впервые министр обороны Казахстана Адильбек Джаксыбеков высказал заинтересованность в покупке двух A-400M в ходе состоявшегося в июне 2013 года официального визита в Казахстан министра обороны Испании Педро Моренеса. В 2014 году в стране состоялись демонстрационные полеты одного из самолетов.

Общий заказ на поставку самолетов A-400M на текущий момент составляет 176 ед. (Бельгия – 7, Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Люксембург – 1, Малайзия – 4, Казахстан – 2).