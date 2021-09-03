Российские «Варшавянки» оставили натовских ищеек с носом

Пристально следившие за российскими подводными лодками корабли и самолёты НАТО опять их потеряли.

Начавшие отслеживание трёх российских дизель-электрических подводных лодок в западной части Средиземного моря военные НАТО вновь не смогли справиться со своей задачей по установлению текущего положения российских субмарин.

Как отмечают источники, что, к слову, подтверждается возросшей активностью патрульной авиации НАТО, две российские подводные лодки проекта «Варшавянка» неожиданно ушли на глубину и контакт с ними был полностью потерян.

Известно о том, что слежение за российскими подводными лодками осуществлялось не только самолётами НАТО, но и военными кораблями, имеющими специальное оборудование, однако, даже размещённые по всему Средиземному морю специальные буи не смогли установить текущее местоположение российских субмарин, так как последние буквально растворились, просто уйдя на глубину.

Портал Авиа.про сообщал, что как минимум две российских подводных лодки направляются в восточную часть Средиземного моря, а ещё одна выдвигается в сторону Суэцкого канала для дальнейшего совершения перехода в Индийский океан. Судя по сложившейся и в этот раз ситуации, Североатлантический альянс не может контролировать российские субмарины.