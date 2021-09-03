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ТАСС

Российские экипажи выиграли в пяти номинациях из семи в конкурсе "Авиадартс-2021"

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Первые тренировочные полеты участников конкурса "Авиадартс-2021"
Первые тренировочные полеты участников конкурса "Авиадартс-2021".
Источник изображения: РИА Новости

Победителей и призеров наградят 4 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские экипажи стали победителями в пяти номинациях, выиграв общекомандный зачет и завоевав кубок конкурса "Авиадартс-2021". Об этом сообщили в четверг в пресс-центре Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021).

"Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса. Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в соревнованиях в конкурсах для истребительной и военно-транспортной авиации победили летчики Китайской Народной Республики на самолетах J-10 и Y-9. Китайские летчики завоевали и два вторых места в номинациях для дальней и бомбардировочной авиации, а также третье место в номинации для военно-транспортной авиации.

Экипажи ВВС Белоруссии выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях "Штурмовая авиация" и "Армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах", отметили организаторы АрМИ-2021.

"При подсчете баллов у нас определена пара экипажей, которая установила уже четвертый в этом году рекорд конкурса. В номинации "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" пара экипажей из Ростовской области по итогам конкурса набрала 641 балл", - привели в пресс-центре слова начальника штаба конкурса полковника Алексея Дмитриева.

Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится 4 сентября на аэродроме Дягилево в Рязанской области. Капитан победившей в соревнованиях команды получит кубок конкурса "Авиадартс".

Рекорды

В пресс-центре отметили, что по итогам финального этапа были определены два рекорда конкурса: в номинации "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала рекордное количество баллов - 314, а в номинации "Бомбардировочная авиация" экипаж самолета J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая набрал 323,5 баллов. До этого экипажи вертолетов Ми-8 из Ставропольского края за выполнение техники пилотирования получили максимальное количество баллов за историю конкурса - 184.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2021" проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В нем участвуют команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей. В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9 и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

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