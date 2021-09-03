Popular Mechanics назвал преимущество АПЛ "Ясень-М" перед Virginia

Popular Mechanics сравнил характеристики двух передовых ударных атомных субмарин: российской "Ясень-М" и американской Virginia. Вывод: кто кого, - неоднозначный. Американская подлодка несет больше ракет, зато у российской "больше трюков".

Virginia длиннее, но уже "Ясеня", в последней модификации Block V она может нести до 66 единиц оружия, распределенных между торпедными аппаратами и шахтами для запуска крылатых ракет за рубкой. Субмарина вооружена тяжелыми управляемыми торпедами Mk. 48 ADCAP с расширенными возможностями и ракетами Tomahawk для поражения надводных кораблей и подводных лодок. Свежая модификация ракеты получила возможность менять целеуказание и корректировать курс в полете. В общей сложности Virginia способна нести до 40 крылатых ракет - на 6 больше, чем "Ясень", - но имеет всего четыре торпедных аппарата, пишет PM. Это значит, что готовых к пуску торпед у американки намного меньше, чем у "Ясеня" с его десятью ТА.

Общий арсенал российской АПЛ также больше, чем у американской - 70 тяжелых торпед UGST и крылатых ракет трех типов: дозвуковые "Калибры", сверхзвуковые "Ониксы" и гиперзвуковые "Цирконы". Последние - один из "трюков" - АПЛ "Ясень" станет первой в мире подлодкой-носителем гиперзвукового оружия. Американцы рассчитывают вооружить свои субмарины чем-то подобным не ранее 2025 года.

Антон Валагин