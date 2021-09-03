Дареному броневику…

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров — о том, поможет ли боевикам в Афганистане трофейная американская техника

Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи пообещал, что брошенная при эвакуации в аэропорту Кабула авиатехника уже никогда не поднимется в воздух. Но 1 сентября появились видеокадры, как колонну радикалов сопровождает транспортный вертолет UH-60 с развевающимся флагом движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Двигались боевики движения в сторону Панджшерского ущелья. Их представитель заявил, что договориться с лидерами сопротивления там не удалось и ущелье будут брать силой. Приводить к покорности последнюю неподконтрольной провинцию Афганистана собираются при помощи не одних только трофейных автоматов М4. Некоторые отряды уже полностью укомплектованы бронированными американскими машинами Humvee, захваченными у афганской армии. Замечены в распоряжении террористов и десятки более современных броневиков MaxxPro.

Всё это им явно сильно пригодится, чтобы победить ополчение неприступного горного ущелья. В свое время советским войскам установить контроль над ним удалось лишь с большим трудом, а партизанская война под предводительством Ахмада Шаха Масуда там так и не затихла. Талибы в первый свой период правления в 1996–2001 годах вообще не сумели завладеть этим крепким орешком. Но тогда у них не было такого оснащения, которое они в этот раз «позаимствовали» у американцев и бывшей афганской армии.

Войска, поддержанные в горах авиацией, получают огромное преимущество. В умелых руках тактические вертолетные десанты — огромная сила. Это продемонстрировали десятилетия войн в том же Афганистане. Но организовать отряд для организованной высадки хотя бы роты у боевиков не получится.

Пентагон не стал сжигать или взрывать десятки самолетов, вертолетов и бронемашин, скопившихся в международном аэропорту Кабула при эвакуации. В общей сложности там осталось 73 летательных аппарата бывших афганских ВВС. В их числе маленькие разведывательно-ударные вертолеты MD-530 и тяжелые транспортные Ми-17, легкие штурмовые самолеты А-29 Super Tucano, вооруженные Cessna Caravan 208 и даже большой военно-транспортный С-130.

Достались новым властям и четыре двухвинтовых вертолета CH-46D Sea Knight Госдепартамента США. Они использовались для вывоза дипломатического персонала из Кабула. Не исключено, что некоторые из этих машин успели поучаствовать еще в эвакуации из Сайгона в 1975 году.

Но без серьезной помощи извне и хотя бы частичного международного признания новой власти воспользоваться всем этим богатством не получится. У американского контингента было две недели, чтобы сделать технику бесполезной для бывшего противника. Солдаты и экипажи разбили их остекление, приборные панели и прострелили колеса. Видео с трофеями из аэропорта Кабула подтвердили, что большинство из оставленной там техники на самом деле серьезно повреждено.

Совсем другое дело — правительственные авиабазы на остальной территории страны. В Таджикистан, Узбекистан и Панджшерское ущелье успели улететь около 80 самолетов и вертолетов. Но несколько десятков машин всё-таки оказались в руках боевиков. Все кадры полетов их вертолетов сняты не в Кабуле, а на брошенных правительственными войсками военных базах.

Еще до падения Кабула «Талибан» заявил, что на его сторону перешли некоторые пилоты афганских вооруженных сил. Вполне вероятно, что сделали они это из страха за себя и свои семьи. Ранее группировка устроила настоящую охоту за пилотами правительственных ВВС, убивая их даже на улицах столицы.

Но одних лишь подготовленных экипажей недостаточно. Даже такая неприхотливая машина, как российский Ми-17, в руках запрещенной во всем мире группировки долго летать не сможет. Любой современный самолет или вертолет требует регулярного технического обслуживания, запчастей, расходников. Нельзя его эксплуатировать и без специального авиационного топлива, которое не производится в Афганистане.

У ополчения ущелья, возглавляемого сегодня «львенком Панджшера» Ахмадом Масудом — сыном знаменитого полевого командира, передовой техники намного меньше, чем у талибов, но проблемы те же. Туда перелетели несколько сбежавших от наступления исламистов транспортных вертолетов, включая Ми-17, но долго они в пригодном для полетов состоянии без серьезной помощи извне не продержатся.

Поэтому две сотни самолётов и вертолетов бывших ВВС Афганистана выведены из игры для обеих сторон. Гораздо больше проблем противникам новых афганских властей теперь доставят захваченные теми бронеавтомобили, оружие, боеприпасы и снаряжение. В одном только аэропорту Кабула американцы оставили сотню современных колесных боевых машин. Их безнадежно испортить сложнее. Неудивительно, что боевики по всей стране собрали уже тысячи броневиков разных типов и активно перемещаются на них, охотно отказавшись от привычных мопедов и пикапов, на которых они выиграли войну.

Защитникам Панджшерского ущелья пока удается отражать плохо организованные атаки отдельных отрядов. Но сражаться им приходится уже на два фронта. Противники контролируют и южный, и северный вход в долину. Можно ожидать, что с помощью трофейной американской техники и оружия религиозным радикалам в этот раз всё-таки удастся сломить сопротивление последнего осколка светского правительства Афганистана.

Автор — военный обозреватель «Известий» Антон Лавров

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