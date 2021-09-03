На цель реактивные системы залпового огня выводили «Орланы»

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили боевые стрельбы на межвидовом полигоне «Цугол».

Мероприятие боевой подготовки состоялось в рамках полевого выхода подразделений артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа.

Расчеты РСЗО «Ураган» практически уничтожили цели, имитирующие отряды и технику «противника» на большом удалении в нескольких районах полигона.

Подразделения действовали во взаимодействии составе с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и автоматизированных комплексов артиллерийской разведки.

По сигналу РСЗО «Ураган» нанесли сосредоточенные огневые удары по целям на расстоянии от 8 до 20 км. В свою очередь артиллерийские разведчики в реальном времени обеспечили передачу координат целей и корректировку огня РСЗО.