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На цель реактивные системы залпового огня выводили «Орланы»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили боевые стрельбы на межвидовом полигоне «Цугол».

Мероприятие боевой подготовки состоялось в рамках полевого выхода подразделений артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа.

Расчеты РСЗО «Ураган» практически уничтожили цели, имитирующие отряды и технику «противника» на большом удалении в нескольких районах полигона. 

Подразделения действовали во взаимодействии составе с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и автоматизированных комплексов артиллерийской разведки.

По сигналу РСЗО «Ураган» нанесли сосредоточенные огневые удары по целям на расстоянии от 8 до 20 км. В свою очередь артиллерийские разведчики в реальном времени обеспечили передачу координат целей и корректировку огня РСЗО.

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  • В новости упоминаются
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Орлан-10
Ураган РСЗО
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