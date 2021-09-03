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Разведчики-танкисты успешно выступили в роли бойцов ВДВ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Под Нижним Новгородом военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа учились захватывать плацдарм в тылу противника в рамках тактического учения.

В ходе учения разведчики десантировались из вертолетов Ми-8 АМТШ с высоты свыше 1,5 тысяч метров с помощью парашютных систем Д-10. 

После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: сбор группы в точке приземления и занятие круговой обороны, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, а также совершение марша в полном боевом снаряжении в район сбора.

Военнослужащие из района сосредоточения совершили контрудар в тыл условного противника и захватили плацдарм для высадки основных сил военной техники.

Всего в учении задействовано свыше 500 военнослужащих разведывательных подразделений танкового объединения Западного военного округа.

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