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Британские АПЛ с ядерной начинкой могут перевести в Брест

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны Великобритании рассматривает возможность размещения своих подводных лодок с ядерным арсеналом на военных базах США или Франции в случае обретения независимости Шотландией. Об этом сообщила 1 сентября газета Financial Times.

По информации источников издания, обсуждение планов перемещения подводных лодок с баллистическими ракетами типа Trident, которые сейчас базируются в Шотландии, велось в недавнем прошлом. 

В итоге было выработано три варианта действий. Первый предполагает размещение субмарин в другом британском порту. Однако еще в 2014 году перед первым референдумом о независимости Шотландии Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) оценил стоимость такого плана в £ 3−4 млрд.

Второй вариант предполагает размещение подлодок на территории одной из союзных стран. В качестве возможных мест базирования британского ядерного флота называются американская военно-морская база Кингс-Бей в Джорджии или база французских атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг недалеко от города-порта Брест.

Третий вариант, получивший название «ядерный Гибралтар», предусматривает переговоры с независимой Шотландией и наделение баз ВМС Фаслейн и Кулпорт на территории региона статусом британских заморских территорий.

Как отмечается в статье, в Минобороны заявили, что планов перемещать ядерный арсенал из Шотландии нет. Однако несколько высокопоставленных официальных лиц, имена которых не приводятся, выразили газете мнение, что эти планы показывают, насколько сложные выборы встанут перед правительством Великобритании, если Шотландия обретет полную самостоятельность.

Впрочем, отмечает Eadaily, Лондон пока не собирается давать Эдинбургу такое право, считая, что шотландцы уже сделали свой выбор семь лет назад. Тогда не менее 55% участников референдума о независимости высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.

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Страны
Великобритания
США
Франция
Проекты
Trident
Ядерный щит
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