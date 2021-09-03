Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, в котором оно требует взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более 10,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 1 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие детали спора в материалах суда на данный момент не указаны.

ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы в РФ. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.