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Вестник Мордовии

Китай опередил Россию, приняв на вооружение ПТРК третьего поколения

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Источник изображения: Фото: sohu.com

Китайские военные начали получать новейший противотанковый ракетный комплекс третьего поколения. Такое оружие поступило, в частности, в подразделения одной из общевойсковых бригад 78-й армейской группы (армии) Северного боевого командования НОАК. В Сети появились фотографии с полигона, где идет освоение этого передового оружия.

Как отмечает российский эксперт Юрий Лямин, слухи о том, что ПТРК нового поколения, действующие по принципу "выстрелил и забыл", стали поступать на вооружение НОАК, ходили давно, а прототипы новых ПТРК были представлены еще в 2014 году, тогда китайские компании показали два разных типа ПТРК нового поколения.

Источник изображения: Фото: sohu.com

Компания Norinco продемонстрировала Red Arrow 12 (HJ-12), который несколько отличается от того, что в итоге поступил на вооружение НОАК. Также ПТРК TS-01 предлагала Poly Technologies, но отличия у нее еще заметнее.

"Известно, что некоторая разница между прототипами, экспортными модификациями и тем, что идет на вооружение для своей армии - не редкость для Китая",- отметил Лямин.

К сожалению, отечественные разработчики и производители управляемого противотанкового вооружения в этом направлении уже начали отставать не только от США, Израиля, Франции, Германии, Южной Кореи и КНР, но даже от Ирана, который минувшем летом принял на вооружение комплекс третьего поколения Almas.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Южная Корея
Компании
Norinco
Poly Technologies
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