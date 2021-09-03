Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Президент Украины рассчитывает на визит главы Пентагона в Киев

Киев. 2 сентября. ИНЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе.

"Есть заинтересованность (США - ИФ) относительно безопасности в Черноморском регионе. И есть конкретные вещи, которые мы предложили президенту (Байдену - ИФ). Не могу сообщать вам детали, это связано с обороной нашего государства", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

При этом он добавил, что "некоторые наши предложения были новыми для США".

"Они заинтересованы. Мы договорились, что они проработают детали этих предложений и будет ответ", - уточнил украинский президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что ожидает приезда министра обороны США на Украину для обсуждения вопросов безопасности на черноморском побережье.