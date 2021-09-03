В США расследуют отклонение от курса космолета Virgin Galactic

Федеральное авиационное управление (FAA) США расследует инцидент с отклонением от курса космолета Unity-22 компании Virgin Galactic, что угрожало ему аварийной посадкой, мсообщил в среду, 1 сентября, журнал The New Yorker.

11 июля Unity был запущен с космодрома в штате Нью-Мехико, на борту находился миллиардер Ричард Брэнсон, поднялся в воздух, будучи прикрепленным к днищу самолета-носителя. На высоте около 15 км космолет отделился от него и с помощью собственных двигателей поднялся на высоту 86 км, тем самым выйдя за пределы обозначенных ВВС США верхних слоев атмосферы Земли, но находится ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации), следует из данных, полученных от веб-сервиса для наблюдения за положением воздушных судов Flightradar24.

Спустя несколько минут Unity в режиме планера начал снижаться и успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу космопорта Америка (штат Нью-Мексико). Однако при этом космолет отклонился от траектории, пролегавшей в рамках выделенного регулятором специального для этого полета воздушного пространства. Одной из версией инцидента назвали возможность работы двигателей Unity на несколько секунд дольше запланированного во время взлета.

Отмечается, что в кабине пилотов загорелась красная лампочка, предупреждающая об отклонении от заданного курса, однако полет продолжился. Отклонение грозило аварийной посадкой ракетоплана за пределами взлетно-посадочной полосы (ВПП) и нарушило требования FAA.

В свою очередь представители Virgin Galactic признали, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по запланированной траектории. При этом, по данным Virgin Galactic, отклонение корабля от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоях атмосферы. Пилоты-испытатели действовали согласно инструкциям, а подобные инциденты отрабатываются в ходе подготовки к полетам, подчеркнули в компании.

Изначально запуск Unity-22 планировался на 16:00 мск, однако Virgin Galactic отложила его на полтора часа из-за погодных условий.

Несмотря на помехи в трансляции, Брэнсон смог сказать несколько слов с борта Unity, поздравив зрителей с важным событием.

25 июня Virgin Galactic получила одобрение федерального авиационного управления США (FAA) на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико по цене $250 тыс. за место.