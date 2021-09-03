Daily Express (Великобритания): Россия вызвала страх после публикации спутниковых снимков ужасающей торпеды с ядерной боеголовкой

ВМФ России продолжает разрабатывать свое новейшее стратегическое оружие — «торпеду размером с автобус с ядерной боеголовкой». Такая разработка обязательно требует новых баз и сооружений. Спутниковые снимки способны дать намек на то, где и как ВМФ России может использовать новое оружие.

Россия вызвала волну опасений после того, как на спутниковых снимках была идентифицирована огромная торпеда с ядерной боеголовкой, принадлежащая военно-морскому флоту Кремля

Торпеда выглядит размером примерно с автобус, и разведка США отмечает, что это "межконтинентальная автономная торпеда с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой". С тех пор, как президент России Владимир Путин в своем выступлении в 2015 году впервые обнародовал информацию о существовании "сверхсекретной" торпеды, это зловещее оружие, известное как "Посейдон", вызывает огромный интерес у экспертов по безопасности. Новые снимки помогают понять, как Россия может использовать свое новое оружие.

The facility is on the Northern shore of the Northern Dvina River on the edge White Sea. Источник: H I Sutton Photo Illustration Satellite image ©2021 Maxar Technologies

Эксперты полагают, что, судя по конструкции торпеды, она будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью.

Эти достижения означают, что "Посейдон", как новая категория стратегических вооружений, потенциально изменит характер ядерных угроз.

Это произошло после того, как Владимир Путин поставил на "боевое дежурство" новый арсенал сверхзвуковых ракет.

Владимир Путин стремится повысить военный потенциал российского военно-морского флота за счет создания все большего числа военных баз, инфраструктуры и современного вооружения.

К ним относятся российские ракеты, разработанные ракетным конструкторским бюро НПО Машиностроения, которые, как утверждается, предназначены для поражения целей на суше и на море с расстояния более 1000 километров и способны летать со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука.

Спутниковые снимки, сделанные компанией космических технологий "Максар Текнолоджиз" (Maxar Technologies) ранее в этом месяце, также подтвердили, что на военный объект, на котором спутник сфотографировал новое оружие размером с автобус, не раз заходил корабль специального назначения "Академик Александров".

Этот объект находится на северном берегу реки Северная Двина вблизи места ее впадения в Белое море.

Работы по обустройству нового причала начались в 2018 году и закончились в 2020 году.

Рядом с новым причалом также находится недавно построенное большое здание, которое также может быть связано с работами с "Посейдоном".

Носителями ядерных торпед "Посейдон" предположительно будут новые подводные лодки.

Первая из таких подводных лодок-носителей, К-329 "Белгород", базируется на другом берегу напротив нового причала на объекте.

Кроме того, неподалеку от объекта идут работы по строительству второй подводной лодки, получившей название "Хабаровск".

В 2007 году была спущена на воду подводная лодка "Саров" (Б-90), которая, похоже, была построена специально для испытаний торпед большого размера, таких как "Посейдон".

Она также базируется у берегов той же самой реки.

Северодвинск, где строится множество самых современных российских подводных лодок, уже напрямую ассоциируется с атомной торпедой "Посейдон".

Там же базировались корабли и подводные лодки специального назначения, использовавшиеся во время первых испытаний.

Наблюдая за некоторыми новыми российскими объектами, подобными этому, эксперты получат ясное представление о возможностях российского военно-морского флота.

Это также позволяет им оценить приблизительную стоимость программы, которая предусматривает создание новой вспомогательной инфраструктуры и строительство множества испытательных кораблей и подводных лодок.

(Комментарии)

DHESY

Продолжайте вводить санкции и не ждите от них ничего хорошего

Bonza

Комплекс коротышки, любит хвастаться своим большим оружием.

Englishfreeman

Это та, которая взорвалась и от которой вокруг пошла радиация? Или та, которую заклинило и которая взорвалась на "Курске"?

JeanieJordan

Он не будет использовать ее против Америки, там такие же, как он, они нанесут быстрый и жесткий ответный удар и погибнут вместе с ним. Он проверит это на нас, на Великобритании. Он уже провел разведку в Ла-Манше, на севере и в Ирландском море. Мы станем наглядным примером того, что сдержит другие страны первого мира

TheRicardo

Путин не будет применять это оружие против Великобритании. Никто не собирается нападать на Россию. Он беспокоится о потере власти и влияния во всем мире.

Salty Sue

Путин - блестящий лидер. Жаль, что у нас нет блестящего лидера, который мог бы думать самостоятельно…

JeanieJordan

Не успеете и глазом моргнуть, как ваш блестящий лидер принесет вас в жертву на алтарь своего самолюбия.

Englishfreeman

Путин думает еще и за вас, у вас своих мозгов нет

TheRicardo

Хотите, чтобы и вашей страной управлял диктатор?

Salty Sue

У нас уже есть…

TheRicardo

Нет, иначе вас посадили бы за ваши слова о том, что он вам не нравится. Кстати, я не поклонник ни того, ни другого, но какой у нас выбор?

JeanieJordan

Бедный Борис… У меня слов нет!

TheRicardo

Согласен, наш чудесный выбор ужасен. Но лидеры США еще хуже.

JeanieJordan

Теряет лицо… Он слишком тщеславен, чтобы представлять реальную угрозу, однако его здоровье будет сдерживать его.

TheRicardo

Диктаторы считают себя "необыкновенными" людьми, заслуживающими восхищения, и, следовательно, им трудно сопереживать другим и понимать их потребности… Диктаторы обычно не только демонстрируют "паталогическое чувство собственного величия", они также склонны вести себя мстительно, что часто наблюдается при нарциссическом расстройстве личности.

cattyandco3

Нам следует купить одну из них, чтобы пальнуть по восточному побережью Китая. Если то, что Covid влияет на его популярность, правда, вполне возможно, он сделает это бесплатно.

Джейкоб Пол (Jacob Paul)