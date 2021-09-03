Войти
ТАСС

РКЦ "Прогресс" подготовил отчет по "Союзу-6"

230
0
0
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

Решение по будущему ракеты примет Роскосмос

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" направил летом отчет по ракете-носителю "Союз-6" в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Об этом соощили ТАСС в пресс-службе РКЦ.

"Научно-технический отчет по "Союзу-6" был представлен в ПАО "РКК "Энергия" в июле 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили на предприятии, решение о необходимости создания этого носителя будет приниматься госкорпорацией "Роскосмос".

В мае генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что предприятие готовит научно-технический отчет, в котором рассматриваются все аспекты необходимости применения ракеты "Союз-6". До этого он сообщал, что решение о создании ракеты "Союз-6" пока не принято, при этом РКЦ "Прогресс" считает ее излишней.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Энергия РКК
Похожие новости
05.07.2021
"Cутки думали, как все сделать": что произошло с модулем "Наука"
12.12.2018
Космическая дыра. Кто просверлил "Союз"?
10.12.2018
На Байконур отправлен "Протон-М", предназначенный для запуска к МКС модуля "Наука", сообщает "Роскосмос"
15.11.2017
Луна в иллюминаторе
17.12.2012
ЦНИИмаш: На создание сверхтяжелой ракеты-носителя уйдет 15 лет
26.10.2006
О перспективной транспортной пилотируемой системе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 06:46
  • 49
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 03.09 05:36
  • 72
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 03.09 05:33
  • 17
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 03.09 04:49
  • 6
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 03.09 04:46
  • 19
Флот настоящий – или потешный?
  • 03.09 03:39
  • 208
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.09 00:56
  • 2
На Украине назвали недоступные для ударов российских «Искандеров» области
  • 02.09 22:22
  • 3
Подлодка со звериным чутьем: The Drive высоко оценил АПЛ типа "Кондор"
  • 02.09 22:05
  • 2
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 02.09 21:52
  • 74
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 02.09 21:26
  • 3
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M
  • 02.09 14:02
  • 8
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 02.09 13:11
  • 18
Украина закупила китайский титан
  • 02.09 10:32
  • 2
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 02.09 08:38
  • 1
Российский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»