РКЦ "Прогресс" подготовил отчет по "Союзу-6"

Решение по будущему ракеты примет Роскосмос

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" направил летом отчет по ракете-носителю "Союз-6" в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Об этом соощили ТАСС в пресс-службе РКЦ.

"Научно-технический отчет по "Союзу-6" был представлен в ПАО "РКК "Энергия" в июле 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили на предприятии, решение о необходимости создания этого носителя будет приниматься госкорпорацией "Роскосмос".

В мае генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что предприятие готовит научно-технический отчет, в котором рассматриваются все аспекты необходимости применения ракеты "Союз-6". До этого он сообщал, что решение о создании ракеты "Союз-6" пока не принято, при этом РКЦ "Прогресс" считает ее излишней.