Украина и США заявили о продолжении противодействия "Северному потоку-2"

Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии.

МОСКВА, 1 сентября/ Радио Sputnik. США и Украина продолжат выступать против газопровода "Северный поток-2", который рассматривают как угрозу для энергетической безопасности Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Джо Байдена и Владимира Зеленского, размещенном на сайте президента Украины.

"Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии ... с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия", – отмечается в опубликованном документе.

Вашингтон и Киев будут поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.

Украинский лидер Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах. Его переговоры с Джо Байденом, которые начались в среду в Белом доме, пройдут в узком и расширенном составе.

"Северный поток-2" – газопровод протяженностью более 1 200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Работы по укладке труб начались три года назад, они должны завершиться в ближайшее время.

В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта требуется обеспечить продолжение газового транзита через Украину после 2024 года.

В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить прокачку топлива через Украину после этого срока, исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС.

Ранее радио Sputnik сообщило, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал гарантий вступления в НАТО после скорого запуска "Северного потока-2".