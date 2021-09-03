Пентагон допустил координацию действий с талибами для борьбы с ИГ

Министерство обороны Соединенных Штатов не исключает возможности координации действий с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) в целях борьбы с ответвлением террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в Афганистане. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил на пресс-конференции в Пентагоне председатель комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Никаких других комментариев на эту тему от него не последовало.

1 сентября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что террористическая угроза с территории Афганистана сохраняется. Он добавил, что деятельность ИГ остается существенным фактором деградации обстановки в стране.

26 августа президент США Джо Байден взял на себя ответственность за события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы в аэропорту Кабула совершили боевики радикального движения ИГ. В свою очередь, администрация Байдена также прокомментировала данное требование, призвав США объединиться для ответа террористам.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

27 августа центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. В ведомстве уточнили, что при помощи беспилотного летательного аппарата был уничтожен боевик группировки ИГ.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет. 15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об окончании войны.