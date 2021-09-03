«Российские ракеты накроют Украину целиком»

Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искадер-М»
Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» не смогут нанести удар по всей территории Украины. Ряд областей находится за пределами поражения. Так сценарий возможного конфликта описал украинский портал Defense Express. «Газета.Ru» разбиралась, почему украинские эксперты недооценили возможности «Искандеров» и в чем они разошлись со своими западными коллегами.
Косплей Defense News
Информационно-консалтинговая компания Defense Express, которая является издателем одноименного портала, позиционирует себя как «ведущую экспертную площадку Украины по вопросам оборонно-промышленной политики, военно-технического сотрудничества, а также политики обороны и безопасности государства».
Компания является информационным партнером концерна «Укроборнпром», участвовала в реализации информационных проектов для Вооружённых сил Украины, в частности - для Главного управления разведки Минобороны Украины. Директор компании Сергей Сгурец - член правления «Лиги оборонных предприятий Украины».
При этом дизайн и верстка портала Defense Express во многом копируют авторитетный американский оружейный портал Defense News.
«Без передислокации из других округов, против Украины могут быть сосредоточены 4-6 ракетных бригад Западного и Южного военных округов. Всего 48-72 самоходных пусковых установок и 192-288 ракет, - пишет Defense Express. - Степень угрозы нанесения ракетных ударов ОТРК «Искандер-М» по Украине можно определить, исходя из дальности пуска ракет до 500 км, при размещении 4-6 ракетных бригад в 3-х позиционных районах (на стыке границ России, Беларуси и Украины, в районе Белгорода и в Крыму). «Искандер-М» несет угрозу Украине и европейским странам»
Собственно, весь сценарий Defense Express строится на основе пятисоткилометровой дальности для ракет «Искандер-М». Это действительно официальные российские цифры. Однако этот показатель вовсе не является бесспорным. И прежде всего его оспаривают западные аналитики.
Ракета международного раздора
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году был во связан с претензиями Вашингтона к ракете 9M729 или SSC-8 по классификации НАТО.
Именно эти ракеты использует «Искандер-М». По данным американцев, дальность ракеты превышала нижний предел в 500 километров, установленный договором. Претензии были впервые озвучены еще в 2014 году при президенте Бараке Обаме. Эксперты Пентагона считали, что официальная дальность ракеты фиктивно занижена, чтобы скрыть нарушение ДРСМД, а реальная дальность составляет 2000-2600 км.
«Либо вы ликвидируете эту систему, ликвидируете пусковую установку или меняйте ее таким образом, что радиус действия не будет выходить за рамки», - требовала от Кремля в 2018 году заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томсон.
Москва в ответ организовала специальный брифинг для иностранных военных атташе, где начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский доказывал, что дальность ракеты не превышает разрешенных 500 км, а никаких объективных данных, подтверждающих нарушение Россией ДРСМД, Вашингтоном представлено не было.
«Создаваемые же в России новые виды вооружений соответствуют международным договорам и направлены лишь на обеспечение национальной безопасности. Причём российские действия в этой области открыты и транспарентны», - утверждал Матвеевский.
«Скажем мягко, я не готов публично оспаривать ту официальную российскую позицию, - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор РВСН в отставке Иван Бондарь.- Сформулирую иначе. Во-первых, чисто технически дальность стрельбы до 500 км удерживалась искусственно. Это совсем не потолок для 9М729. Во-вторых, сейчас, когда Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже нет, то и необходимости удерживать дальность искусственно у России тоже нет».
Это много говорит об уровне украинской экспертизы», - заключает Бондарь.
Надежда на фанерный «Сапсан»
В качестве эффективного «средства сдерживания России от нападения» Defense Express предлагает «реализовать потенциал ОТРК «Сапсан» и ОТРК на базе противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) «Нептун».
О комплексе «Сапсан» директор Defense Express Сергей Сгурец вспоминал еще в 2018 году. «Система залпового огня «Ольха», РСЗО «Верба», 155-миллиметровая САУ «Богдана», а главное, оперативно-тактический комплекс «Сапсан» - всё это будет показано на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа», - с воодушевлением говорил тогда Сгурец.
Однако ОТРК «Сапсан» и в 2018 году, и сегодня существует только в виде проекта, который в 1994-2003 годах готовило конструкторское бюро «Южное». Проект дважды пытались реанимировать и дважды останавливали - по причине нехватки финансирования.
В 2018 году на параде был продемонстрирован лишь фанерный макет «Сапсана». В настоящее время проект так и не реализован. ПКРК «Нептун», в свою очередь, представлен в украинской армии одним дивизионом. «О том, что это может как-то сдерживать Россию говорить просто смешно», - считает Бондарь.
Андрей Веселов