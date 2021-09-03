«Российские ракеты накроют Украину целиком»

Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искадер-М»

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» не смогут нанести удар по всей территории Украины. Ряд областей находится за пределами поражения. Так сценарий возможного конфликта описал украинский портал Defense Express. «Газета.Ru» разбиралась, почему украинские эксперты недооценили возможности «Искандеров» и в чем они разошлись со своими западными коллегами.

Косплей Defense News

Информационно-консалтинговая компания Defense Express, которая является издателем одноименного портала, позиционирует себя как «ведущую экспертную площадку Украины по вопросам оборонно-промышленной политики, военно-технического сотрудничества, а также политики обороны и безопасности государства».

Компания является информационным партнером концерна «Укроборнпром», участвовала в реализации информационных проектов для Вооружённых сил Украины, в частности - для Главного управления разведки Минобороны Украины. Директор компании Сергей Сгурец - член правления «Лиги оборонных предприятий Украины».

При этом дизайн и верстка портала Defense Express во многом копируют авторитетный американский оружейный портал Defense News.

«Без передислокации из других округов, против Украины могут быть сосредоточены 4-6 ракетных бригад Западного и Южного военных округов. Всего 48-72 самоходных пусковых установок и 192-288 ракет, - пишет Defense Express. - Степень угрозы нанесения ракетных ударов ОТРК «Искандер-М» по Украине можно определить, исходя из дальности пуска ракет до 500 км, при размещении 4-6 ракетных бригад в 3-х позиционных районах (на стыке границ России, Беларуси и Украины, в районе Белгорода и в Крыму). «Искандер-М» несет угрозу Украине и европейским странам»

Из-за упомянутой дальности ОТРК в 500 км за пределами ракетной угрозы, как считают украинские эксперты, оказались Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области Украины.

Собственно, весь сценарий Defense Express строится на основе пятисоткилометровой дальности для ракет «Искандер-М». Это действительно официальные российские цифры. Однако этот показатель вовсе не является бесспорным. И прежде всего его оспаривают западные аналитики.

Ракета международного раздора

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году был во связан с претензиями Вашингтона к ракете 9M729 или SSC-8 по классификации НАТО.

Именно эти ракеты использует «Искандер-М». По данным американцев, дальность ракеты превышала нижний предел в 500 километров, установленный договором. Претензии были впервые озвучены еще в 2014 году при президенте Бараке Обаме. Эксперты Пентагона считали, что официальная дальность ракеты фиктивно занижена, чтобы скрыть нарушение ДРСМД, а реальная дальность составляет 2000-2600 км.

В декабре 2017 года американский журнал The National Interest опубликовал статью с громким названием: «9М729 – русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД». Со ссылкой на сотрудника аппарата Совета национальной безопасности администрации США Кристофера Форда там утверждалось, что ракета имеет радиус действия до 5500 километров.

«Либо вы ликвидируете эту систему, ликвидируете пусковую установку или меняйте ее таким образом, что радиус действия не будет выходить за рамки», - требовала от Кремля в 2018 году заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томсон.

Москва в ответ организовала специальный брифинг для иностранных военных атташе, где начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский доказывал, что дальность ракеты не превышает разрешенных 500 км, а никаких объективных данных, подтверждающих нарушение Россией ДРСМД, Вашингтоном представлено не было.

«Создаваемые же в России новые виды вооружений соответствуют международным договорам и направлены лишь на обеспечение национальной безопасности. Причём российские действия в этой области открыты и транспарентны», - утверждал Матвеевский.

«Скажем мягко, я не готов публично оспаривать ту официальную российскую позицию, - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор РВСН в отставке Иван Бондарь.- Сформулирую иначе. Во-первых, чисто технически дальность стрельбы до 500 км удерживалась искусственно. Это совсем не потолок для 9М729. Во-вторых, сейчас, когда Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже нет, то и необходимости удерживать дальность искусственно у России тоже нет».

«Если будет нужно, то российские ракеты накроют Украину целиком. Но очень странно выглядит, когда западные эксперты много лет взахлеб рассказывают об огромных радиусах «Искандера», а их украинские коллеги об этом ничего не знают.

Это много говорит об уровне украинской экспертизы», - заключает Бондарь.

Надежда на фанерный «Сапсан»

В качестве эффективного «средства сдерживания России от нападения» Defense Express предлагает «реализовать потенциал ОТРК «Сапсан» и ОТРК на базе противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) «Нептун».

О комплексе «Сапсан» директор Defense Express Сергей Сгурец вспоминал еще в 2018 году. «Система залпового огня «Ольха», РСЗО «Верба», 155-миллиметровая САУ «Богдана», а главное, оперативно-тактический комплекс «Сапсан» - всё это будет показано на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа», - с воодушевлением говорил тогда Сгурец.

Однако ОТРК «Сапсан» и в 2018 году, и сегодня существует только в виде проекта, который в 1994-2003 годах готовило конструкторское бюро «Южное». Проект дважды пытались реанимировать и дважды останавливали - по причине нехватки финансирования.

В 2018 году на параде был продемонстрирован лишь фанерный макет «Сапсана». В настоящее время проект так и не реализован. ПКРК «Нептун», в свою очередь, представлен в украинской армии одним дивизионом. «О том, что это может как-то сдерживать Россию говорить просто смешно», - считает Бондарь.

Андрей Веселов