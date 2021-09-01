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Японцы начали тестировать надводного робота для фрегата нового поколения

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Фрегат класса «Могами»
Фрегат класса «Могами».
Источник изображения: Wikimedia Commons

Японский надводный робот разработки Japan Marine United вышел на испытания. Как сообщает Naval News, его разместят на фрегате нового поколения класса «Могами». Аппарат будет работать в паре с подводным роботом OZZ-5 и обезвреживать мины.

Проект 30FFM по строительству многоцелевых фрегатов нового поколения класса «Могами» на замену эсминцам типа «Асагири» стартовал в 2017 году. Новые корабли разрабатывают компании Mitsubishi Heavy Industries и Mitsui E&S. Они уже спустили на воду три фрегата — «Кумано», «Могами» и «Ноширо». Всего Морские силы самообороны Японии хотят получить 22 таких корабля.

Стандартное водоизмещение фрегатов класса «Могами» — 3900 тонн, длина — 130 метров, а ширина — 16 метров. Их скорость может превышать 30 узлов. Корабли рассчитаны на 90 человек экипажа.

На фрегатах проекта 30FFM будут базироваться роботы, например, подводный OZZ-5. Этот аппарат длиной в четыре метра и шириной в 0,5 метра оснащен сонаром, позволяющим ему определять и классифицировать мины. Он может развивать скорость до семи узлов и работать до девяти часов.

Надводный робот разработки Japan Marine United, который недавно вышел на испытания, тоже разместят на фрегатах нового поколения. Он будет работать вместе с OZZ-5. Надводный робот будет получать данные с сонара OZZ-5 в режиме реального времени и ретранслировать их фрегату. В случае обнаружения мин он сможет брать на себя операции по их обезвреживанию.

Морские силы самообороны Японии не получат надводных роботов Japan Marine United вместе с фрегатами, в отличие от подводных OZZ-5. Но их закупку предусматривает оборонный бюджет на следующий год.

Японцы создают и других роботов для поиска и обезвреживания морских мин. Ранее мы писали про роботизированный комплекс компании IHI для их обнаружения. Он состоит из пары роботов, один из которых ищет мины под водой, а второй служит ретранслятором.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
MHI
Thales
Проекты
Робот
РТК
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