Японцы начали тестировать надводного робота для фрегата нового поколения

Японский надводный робот разработки Japan Marine United вышел на испытания. Как сообщает Naval News, его разместят на фрегате нового поколения класса «Могами». Аппарат будет работать в паре с подводным роботом OZZ-5 и обезвреживать мины.

Проект 30FFM по строительству многоцелевых фрегатов нового поколения класса «Могами» на замену эсминцам типа «Асагири» стартовал в 2017 году. Новые корабли разрабатывают компании Mitsubishi Heavy Industries и Mitsui E&S. Они уже спустили на воду три фрегата — «Кумано», «Могами» и «Ноширо». Всего Морские силы самообороны Японии хотят получить 22 таких корабля.

Стандартное водоизмещение фрегатов класса «Могами» — 3900 тонн, длина — 130 метров, а ширина — 16 метров. Их скорость может превышать 30 узлов. Корабли рассчитаны на 90 человек экипажа.

На фрегатах проекта 30FFM будут базироваться роботы, например, подводный OZZ-5. Этот аппарат длиной в четыре метра и шириной в 0,5 метра оснащен сонаром, позволяющим ему определять и классифицировать мины. Он может развивать скорость до семи узлов и работать до девяти часов.

Надводный робот разработки Japan Marine United, который недавно вышел на испытания, тоже разместят на фрегатах нового поколения. Он будет работать вместе с OZZ-5. Надводный робот будет получать данные с сонара OZZ-5 в режиме реального времени и ретранслировать их фрегату. В случае обнаружения мин он сможет брать на себя операции по их обезвреживанию.

Морские силы самообороны Японии не получат надводных роботов Japan Marine United вместе с фрегатами, в отличие от подводных OZZ-5. Но их закупку предусматривает оборонный бюджет на следующий год.

Японцы создают и других роботов для поиска и обезвреживания морских мин. Ранее мы писали про роботизированный комплекс компании IHI для их обнаружения. Он состоит из пары роботов, один из которых ищет мины под водой, а второй служит ретранслятором.

Василиса Чернявцева