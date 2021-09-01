Украина закупила китайский титан

Украинское государственное предприятие (ГП) «Антонов» заключило соглашение с китайской компанией Chongqing Kingsley Aeronautical Material Technology Co., LTD на поставку титановых полуфабрикатов. Полученные материалы могут использоваться при сборке самолетов Ан-178, сообщает сообщает Defense Express.

По данным электронной системы государственных закупок ProZorro, контракт на поставку 20 250 килограммов полуфабрикатов из титановых сплавов заключили 26 июля. Заказ включает 38 наименований. Маркировка некоторых деталей позволяет предположить, что они предназначены для сборки транспортных самолетов Ан-178-100Р, пишут авторы издания.

Стоимость контракта составляет 1 593 550 долларов. По условиям соглашения, поставка состоится не позже 180 дней с момента внесения предоплаты.

Министерство обороны Украины подписало контракт с ГП «Антонов» на закупку трех самолетов Ан-178-100Р в декабре 2020 года, сообщает Defense Express. Контракт подразумевает передачу заказчику первого самолета в первой половине 2023 года.

Транспортный самолет Ан-178 разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. В 2015 году состоялся первый полет самолета, а в феврале 2021 года Государственная авиационная служба Украины исключила Ан-178 из государственного реестра гражданских воздушных судов. Это решение обусловили отсутствием у самолета сертификата летной годности в течение двух лет.

Даниил Иринин