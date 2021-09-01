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Украина закупила китайский титан

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Источник изображения: Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинское государственное предприятие (ГП) «Антонов» заключило соглашение с китайской компанией Chongqing Kingsley Aeronautical Material Technology Co., LTD на поставку титановых полуфабрикатов. Полученные материалы могут использоваться при сборке самолетов Ан-178, сообщает сообщает Defense Express.

По данным электронной системы государственных закупок ProZorro, контракт на поставку 20 250 килограммов полуфабрикатов из титановых сплавов заключили 26 июля. Заказ включает 38 наименований. Маркировка некоторых деталей позволяет предположить, что они предназначены для сборки транспортных самолетов Ан-178-100Р, пишут авторы издания.

Стоимость контракта составляет 1 593 550 долларов. По условиям соглашения, поставка состоится не позже 180 дней с момента внесения предоплаты.

Министерство обороны Украины подписало контракт с ГП «Антонов» на закупку трех самолетов Ан-178-100Р в декабре 2020 года, сообщает Defense Express. Контракт подразумевает передачу заказчику первого самолета в первой половине 2023 года.

Транспортный самолет Ан-178 разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. В 2015 году состоялся первый полет самолета, а в феврале 2021 года Государственная авиационная служба Украины исключила Ан-178 из государственного реестра гражданских воздушных судов. Это решение обусловили отсутствием у самолета сертификата летной годности в течение двух лет.


Даниил Иринин

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Страны
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Украина
Продукция
Ан-158
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16 комментариев
№1
01.09.2021 02:10
Зачем им титан, если они не производят самолётов?)
+2
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№2
Скрыто, низкий рейтинг.
№3
01.09.2021 02:41
Цитата, ID: 20199 сообщ. №2

Зачем России самолеты, если только за август их разбили 6 штук ?
Зачем покупать украинские самолёты, если из 35 Ан-140 разбилось 6?
+5
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№4
Удалено / Разжигание межнациональной розни
№5
01.09.2021 05:29
Цитата, q
Национальная комиссия по безопасности военной авиации США (National Commission on Military Aviation Safety) подвела итоги небоевых потерь американской военной авиации в период с 2013 по 1 декабря 2020 года. Как говорится в отчете, за данный период было потеряно 186 летательных аппаратов и 224 пилота. Согласно подсчетам комиссии, за период с 2013 по 2018 годы в 6 тысячах авиационных происшествий, не связанных с боевыми действиями, военная авиация США потеряла 157 летательных аппаратов различных типов, а также 198 пилотов. Общая стоимость потерянных летательных аппаратов за это время составила 9,4 млрд. долларов. За период 2019-2020 годов небоевые потери военной авиации США составили еще 29 летательных аппаратов и 26 погибших пилотов. Ущерб составил 2,25 млрд. долларов.

Таким образом, с 2013 года по 1 декабря 2020 года небоевые потери американской военной авиации составили 186 летательных аппаратов и 224 летчика, а общая стоимость потерянных летательных аппаратов составила 11,6 млрд долларов.

В документе подчеркивается, что несмотря на высокие затраты на подготовку летного состава, небоевые потери военной авиации США слишком большие.

Как пример приводится стоимость подготовки пилотов истребительной и бомбардировочной авиации. В частности, базовая подготовка квалифицированного пилота F-16 оценивается в 5,6 млн. долларов, а F-22 в 10,9 млн. долларов. Подготовка пилотов бомбардировщиков В-1 оценивается в 7,3 млн. долларов, а В-52 - в 9,7 млн. долларов. Дешевле обходится подготовка пилотов военно-транспортной авиации. По данным комиссии, затраты на одного пилота С-17 составляет 1,1 млн. долларов, C-130J - 2,5 млн. Обучение пилотов разведывательных самолетов и ДРЛОиУ обходится в среднем в 5,5 млн. долларов.
Кто летает у всех самолеты бьются, у кого не на чем летать, у того не бьются.
+4
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№6
01.09.2021 13:43
"с 2013 по 1 декабря 2020 года" - если считать с 2013 годом, это 8 лет.

"186 летательных аппаратов" / 8 лет = 23 "аппарата" в год с хвостиком.
"224 пилота" / 8 лет = 28 пилотов в год (потеряно).

- м-да, это не те показатели к которым надо стремиться... тут конечно надо относительные цифры смотреть, - сколько у них машин числится и сколько активно летает.
0
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№7
01.09.2021 16:27
Цитата, Peter Tsk сообщ. №6
186 летательных аппаратов" / 8 лет = 23 "аппарата" в год с хвостиком.
"224 пилота" / 8 лет = 28 пилотов в год (потеряно).
Это только военная авиация.Гарный хлопец с крайны посчитал у нас и гражданский Ми-8 и Ил-112 который опытный.
Можно гражданские аварий в США поискать.
А так черные недели и месяца бывали и есть и в США
Цитата, q
На этой неделе в ВВС США произошла четвертая авиационная катастрофа и седьмая за 20 дней,  четыре из них случились всего за 48 часов. И все в небоевой обстановке.
0
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№8
01.09.2021 17:48
Да,  у всех бывает:

Американский военный вертолет потерпел крушение у побережья Южной Калифорнии, сообщает 31 августа (2021 г.) Тихоокеанский флот ВМС США в своем Twitter.

«Вертолет MH-60S из состава USS Abraham Lincoln (CVN 72) потерпел крушение в море во время выполнения обычных полетов примерно в 60 морских милях от побережья Сан-Диего».
0
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№9
01.09.2021 18:35
Цитата, Peter Tsk сообщ. №8
Да,  у всех бывает:
Бывает-то у всех, но не у всех одинаково часто.
0
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№10
01.09.2021 18:46
Цитата, Имран сообщ. №9
Бывает-то у всех, но не у всех одинаково часто.

Мало летают -  редко бьются и наоборот.
А по титану любопытно. СССР продавал много титана, но из укровского сырья. а тут они сами закупают. Что, технологии утратили?
0
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№11
01.09.2021 18:47
Цитата, Имран сообщ. №9
Бывает-то у всех, но не у всех одинаково часто.
  - выше уже писали, кто летает, тот бьётся чаще:

"В США за один день произошло три авиакатастрофы", 30 мая 2021
Цитата
В американском штате Техас разбился легкомоторный самолет PZL-104 Wilga. ЧП произошло в небе над Пэрлендом. В самолете находились два человека, один из них погиб. Выжившая в катастрофе женщина сломала руку. Инцидент расследуется.

Еще одна авиакатастрофа произошла в Юте, в городе Иден, передает РИА Новости. Самолет упал на территории горнолыжного курорта Паудер-Маунтин и загорелся. В самолете также было два человека, один погиб, другой госпитализирован с ожогами второй и третьей степени. У него обожжено 60 процентов тела. Пожар на месте крушения оперативно ликвидировали.

Третье крушение произошло в Теннесси, там самолет Cessna C501 упал в озеро возле города Нэшвилл. На его борту было 7 человек. По меньшей мере один погиб. Поиски остальных ведутся.
- в один день три (пусть и лёгких) самолёта!
+1
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№12
01.09.2021 19:13
Цитата, leonbor12 сообщ. №10
Что, технологии утратили?
А у них ее и не было.
У них было  сырье и ГМК, почти весь титан производился на ВСМПО (сейчас ВСМПО-Ависма) в Верхней Салде, в лучшие годы доходило до 100 тыс.тонн.Сейчас нет тех объемов,около 30 плаваем.
+1
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№13
01.09.2021 19:16
Мы кстати зависим от поставок сырья с Украины.
Цитата, q
Россия импортирует треть стратегических видов минерального сырья и 60% дефицитных видов полезных ископаемых. А это создает риски национальной безопасности России. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. Так, например, Украина в 2018—2020 годах обеспечивала поставку 82,9% сырья для производства титана, 51,2% циркония и 70% каолина.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/06/04/ukraina-privyazala-k-sebe-rossiyu-titanom-a-eshche-cirkoniem-i-kaolinom
+1
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№14
01.09.2021 19:20
Цитата, Peter Tsk сообщ. №11
  - выше уже писали, кто летает, тот бьётся чаще:

"В США за один день произошло три авиакатастрофы", 30 мая 2021
У ВС США авиапарк раза в три больше, чем у ВС РФ. Потеря шести самолётов для ВС РФ эквивалентна потере 18 самолётов для ВС США.

А по гражданскому авиапарку США и РФ несопоставимы. В США на текущий момент более 205 тысяч летательных аппаратов, включая военные. Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
0
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№15
01.09.2021 19:24
Цитата, Имран сообщ. №14
У ВС США авиапарк раза в три больше, чем у ВС РФ. Потеря шести самолётов для ВС РФ эквивалентна потере 18 самолётов для ВС США.
Ну вот по США есть данные
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
. Как говорится в отчете, за данный период было потеряно 186 летательных аппаратов и 224 пилота
186 с 2013 по 2020,
Посмотрим сколько у нас за это время.
0
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№16
01.09.2021 23:22
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