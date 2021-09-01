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Военно-промышленный курьер

Беспилотники не приукрашивают действительность

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Источник изображения: vpk-news.ru

Под беспристрастным взглядом беспилотных летательных аппаратов в Калининградской области прошли учения с участием военнослужащих мотострелкового и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота.

Мотострелки и танкисты были подняты по тревоге и совершили 60-километровый марш на штатной технике на полигон. После чего в течение недели отрабатывали тактические действия в составе разведывательно-ударных контуров при поддержке приданной артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Мониторинг учебных боев осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. В режиме реального времени данные с камер беспилотников передавались в командный пункт руководства учениями, что позволило объективно оценить действия на полигоне.

На завершающем этапе военнослужащие выполнили зачетные упражнения по вождению по пересеченной местности, стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.

В учениях было задействовано более 1,5 тысячи человек и около 300 единиц техники, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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