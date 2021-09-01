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Интерфакс-АВН

В экипаж "Союза МС-21" вошли три россиянина

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Олег Артемьев
Олег Артемьев.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Корабль "Союз МС-21" с полностью российским экипажем отправится к МКС 18 марта 2022 года, сообщил официальный журнал госкорпорации "Роскосмос" - "Русский космос".

Согласно публикации журнала, на 18 марта запланирован запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" с экипажем Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков и его стыковка с модулем "Рассвет".

Первым за 20 лет кораблём с полностью российским экипажем должен быть стать "Союз МС-18", однако затем в состав экипажа был включён астронавт Марк Ванде Хай.

Сообщалось об интересе NASA к покупке кресел в российских кораблях, а также о переговорах по введению перекрёстной схемы полетов.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
МС-21
Союз ПКК
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