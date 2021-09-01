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В Нижегородской области в ходе учения впервые применили массированное минирование

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) впервые применили массированное минирование в ходе специального учения в Нижегородской области.

Постановка противотанковых мин ТМ-62 была проведена с использованием современных гусеничных минных заградителей ГМЗ в составе массированного подвижного отряда. Расчеты военных инженеров провели первую тренировку, которая показала положительный результат одновременной работы 12 минных заградителей.

Особое внимание в ходе постановки минных заграждений было уделено совместной работе с танковыми и мотострелковыми подразделениями гвардейской общевойсковой армии ЗВО на поле боя для изменения направления движения войск условного противника и уничтожения продвигающихся резервов.

ГМЗ гусеничный минный заградитель способен установить 208 мин с шагом минирования 4,5 и 5 метров, глубиной до 3 или 4 рядов на дистанцию более километра минного поля.

Всего в ходе учения минные заградители ГМЗ установили свыше 3 тысяч противотанковых мин, было задействовано более 600 военнослужащих, а также около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3.

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