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РИА Новости

Компания "Кронштадт": российскими ударными БПЛА "Орион" заинтересовались 20 стран

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Беспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат "Орион".
Источник изображения: © Фото : Группа Компаний Кронштадт

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Интерес к поставкам российских ударных беспилотников "Орион-Э" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" проявили делегации из 20 стран, рассказали журналистам в компании "Кронштадт".

Там отметили, что переговоры по закупкам проводились совместно с "Рособоронэкспортом".

В компании уточнили, что потенциальные заказчики также заинтересовались разведывательно-ударными беспилотниками "Сириус", контракт на поставку которых в Вооруженные силы России подписали на форуме.

При этом предметные переговоры по вопросам поставки "Сириусов" иностранным заказчикам "Кронштадт" будет проводить после завершения полного цикла госиспытаний и начала серийных поставок в интересах Минобороны России.

Как отметил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков, к беспилотникам компании "особенный интерес был проявлен со стороны стран Ближнего Востока".

"Выставка подтвердила, что продукция компании "Кронштадт" пользуется огромным спросом в мире, особенно в ударном варианте и варианте со спутниковым каналом связи", — добавил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Размах крыла беспилотника — 16 метров, длина — восемь метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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