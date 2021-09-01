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ТАСС

Стыковка нового российского модуля к МКС намечена на конец ноября

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Узловой модуль "Причал"
Узловой модуль "Причал".
Источник изображения: РКК "Энергия"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Узловой модуль "Причал" пристыкуется к надирному стыковочному узлу модуля "Наука" в конце осени. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Согласно материалам, стыковка корабля "Прогресс МС-УМ" с модулем "Причал" к надирному стыковочному узлу модуля "Наука" запланирована на 26 ноября.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По его словам, "Причал" позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.

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Рогозин Дмитрий
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Прогресс ТГК
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