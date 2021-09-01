В «Роскосмосе» назвали дату полета на МКС полностью российского экипажа

Полет полностью российского экипажа на борту пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года. Об этом 31 августа сообщает журнал «Русский космос», который является официальным изданием «Роскосмоса».

Так, в указанную дату в космос полетят Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В последний раз полностью российский экипаж отправился на орбитальную станцию «Мир» в 2000 году.

Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем намечено на 28 марта.

Кроме того, 16 февраля 2022 года планируется первый запуск грузового корабля «Прогресс», а второй в июне. В феврале и марте ожидаются также две перестыковки «Союза МС-19».

24 августа стало известно, что российские космонавты выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 3 и 9 сентября, то есть на сутки позже, чем планировалось. Ожидалось, что космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос 2 и 8 сентября, но по просьбе американских партнеров выход перенесли.