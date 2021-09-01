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Интерфакс-АВН

Новое руководство Минобороны Казахстана получило указание обеспечить безопасность на складах боеприпасов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана.
Источник изображения: © Sputnik / Владислав Воднев

Нур-Султан. 31 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник представил руководящему составу министерства обороны нового министра Мурата Бектанова, сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев заявил о недопустимости чрезвычайных происшествий, подобных тем, которые случились в Арысе и Байзакском районе Жамбылской области. Он напомнил, что после событий в Арысе давал поручения по обеспечению безопасности на складах боеприпасов. По словам Токаева, определенная работа в этом направлении была проделана, однако остались нерешенные вопросы.

Президент поставил перед руководством оборонного ведомства ряд задач. В частности, акцентировал внимание на необходимости в полной мере реализовать концепцию развития Вооруженных сил до 2030 года, продолжить подготовку органов управления для быстрого реагирования на угрозы военной безопасности.

"Верховный главнокомандующий потребовал принять решительные меры по обеспечению безопасности на всех складах боеприпасов и ускорить строительство современных объектов хранения вдали от населенных пунктов. Соответствующие средства должны быть предусмотрены в национальном проекте "Безопасная страна", - говорится в сообщении.

26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, спровоцировавший серию взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 15 человек и около 100 пострадали, большинство - спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

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Казахстан
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