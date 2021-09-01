Российская группа авиасредств пожаротушения покинула Грецию

Группа авиасредств пожаротушения ВКС МО России, 21 день помогавшая грекам бороться с катастрофическими лесными пожарами, выполнив свою задачу, покинула Грецию. Она состояла из двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8.

"Здесь мы находились 21 день, летных дней у нас было 11, - сообщил журналистам начальник группы полковник Игорь Матвеев. - С 9 по 10 августа получили задачу, 10-го мы уже были здесь". "Ночью разгрузили Ан-124 (который привез два пожарных вертолета Ми-8) и 11-го числа были готовы работать и работали по первым целям и местам возгорания, - продолжил он. - Через координационный центр наладили взаимодействие, начали "разговаривать на одном языке" в смысле понимания целей и задач".

По словам руководителя группы, у самолетов Ил-76 было три летных дня. Остальные дни они применялись в виде дежурных сил. Вертолеты Ми-8 работали 11 летных дней, выполняя задания координационного центра. "В основном задачами были очаговые пожары, поэтому Ил-76 были в дежурном режиме", - отметил Матвеев.

Самолеты за три дня выполнили десять вылетов, налет составил 30 часов, общее количество сброшенной воды составило 500 тонн. Вертолеты за 308 сливов сбросили на пожары около 1300 тонн воды. "Все было безопасно, проблемных вопросов в организации координации задач не возникло, поэтому мы работали спокойно, безопасно, - подчеркнул начальник группы ВКС. - Считаю, что задача выполнена".

Прибывший на проводы наших военных глава пожарной службы Греции генерал-лейтенант Стефанос Колокурис выразил глубочайшую признательность за их помощь в борьбе с пожарами. "Наша страна пережила сложный период с шестью большими пожарами в течение 20 дней, - отметил он. - Помощь России оказалась очень важной, удалось ликвидировать большую опасность, в первую очередь для человеческих жизней". "В координации с российской стороной нам удалось взять под контроль пожары, - продолжил он. - Я хочу выразить глубочайшее уважение российской группе, для меня было честью сотрудничать с этими людьми".

Денис Кабанов (Афины)