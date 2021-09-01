Болезненная пыль парада: как сломался «Оплот» и что не так с «Бастионом» (Defense Express, Украина)

«Эффективные менеджеры» продолжают добивать остатки советской оборонки на Украине, свидетельством чему стал заглохший на репетиции парада специально созданный образец новейшего танка «Оплот». Танкостроители вынуждены «в пожарном темпе» клепать машины, пытаясь обойтись без «агрессивных запчастей» из России, после чего на их изделиях горят двигатели. На парад «Оплот» так и не попал, а вместо него по Крещатику проехали проверенные советские Т-64.

То, что «Оплот» сломался во время репетиции парада — досадная, но совершенно логичная «неожиданность» подхода «Укроборонпрома» к бронетанковой отрасли Украины

Танк "Оплот" сломался во время движения на вторую репетицию парада к 30-й годовщине независимости Украины. С точки зрения того, что это был один случай, а в параде принимали участие почти четыре сотни единиц техники - это просто статистика.

Но если не учитывать то, что речь идет не просто про "Оплот" - наисовременнейший украинский танк, а именно про специально созданную "Укроборонпромом" машину для выставок и парадов, которую "пожарными темпами" собирали на "Заводе им. Малышева".

Эта машина не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и не является боевым танком. Этот "Оплот" лишь результат "эффективного управления" и откровенно "показушного" подхода в "Укроборонпроме". Который чуть не обернулся позором государственного уровня - нужно лишь представить ситуацию, если бы этот "Оплот" сломался 24 августа на Крещатике. Поэтому Defense Express посвятил этой теме видеосюжет, вышедший уже после праздника.

Вообще вся история с участием сразу трех "Оплотов" во время парада в этом году - это больше о зраде, чем о перемоге. Дело в том, что из этих трех машин лишь одна имеет отношение к Вооруженным силам Украины. Но и она была передана в войска в 2009 году и преимущественно стоит в Харькове, как учебный образец.

Другой "Оплот" вообще не имеет отношения к Украине. Его с 2018 года собирают по заказу США, скорее всего, для Абердинского танкового полигона.

А третий - "герой" нашего сюжета. Его в начале года заказал "Укрспецэкспорт", главный экспортер продукции "Укроборонпрома", официально, для выставок и демонстраций потенциальным заказчикам.

Эту машину собирали лишь за 7 месяцев - несмотря на то, что технологический цикл изготовления одного "Оплота" - вдвое больший. Это объяснили тем, что часть комплектующих уже была на складе. Учитывая то, что программа импортозамещения, чтобы избавиться от деталей, произведенных в России, лишь продолжается, то "победными" эти "стахановские" темпы назвать довольно тяжело.

Больше удивила реакция должностных лиц "Укроборонпрома" на инцидент. Defense Express по горячим следам сломанного выставочного "Оплота" пообщался с заместителем гендиректора концерна по вопросам производства Игорем Фоменко, который на то время уже знал о состоянии машины. Далее - прямая речь.

""Оплот" не сломался, не потек, это было профилактическое действие. Он не сломался. Это невозможно, у нас - лучшие в мире танки", - на камеру говорил заместитель гендиректора "Укроборонпрома". Лишь после нескольких попыток пояснить, что Defense Express был на месте событий и видел все собственными глазами, Игорь Фоменко сознался.

"Ну, эта же машина демонстрационно-выставочная. Она даже военную приемку не проходила. Но машина прошла все заводские контроли качества и приняла участие в первой репетиции парада", - признал высокопоставленный сотрудник "Укроборонпрома".

Игорь Фоменко также заверил, что этот "Оплот" будет принимать участие в финальной репетиции 22 августа и пойдет в строю по Крещатику на День Независимости. Позднее факт поломки в "Укроборонпроме" подтвердили более публично.

То, что именно этот "Оплот" сломался - неприятная, но совершенно логичная "неожиданность". Официально причины так и не сообщили, но из собственных источников Defense Express узнал, что во время движения разрушилась турбина двигателя. А от пожара танк спасла автоматическая противопожарная система. В результате на танке заменили двигатель.

Но ни 22, ни 24 августа выставочный "Оплот" по Крещатику не прошел, по решению руководства Вооруженных сил Украины его отправили в резерв. А его место занял модернизированный Т-64БМ2, созданный в сотрудничестве минобороны и "Харьковского бронетанкового завода".

На этом же пока можно было бы поставить точку, если бы не то, что именно от "Укроборонпрома" зависит будущее танка "Оплот" в украинских войсках.

Сейчас "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" выполняет исследовательско-конструкторскую работу под шифром "Бастион", цель которой - импортозамещение танка "Оплот", который должен лишиться российских комплектующих.

В конце 2020 года уже экс-заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк уверенно называл сроки появления первого опытного образца "Бастиона" на уровне 2023 года. Теперь в украинских войсках уже более осторожны с прогнозами.

Чем быстрее эту машину мы получим - тем будет лучше для Вооруженных сил Украины. Прогнозы давать не будем. Все зависит исключительно от коммуникации ВСУ, "Укроборонпрома" и руководителей государственных оборонных предприятий", - накануне парада рассказал Defense Express начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины генерал-майор Юрий Мельник.

Однако проблема также состоит в том, что импортозамещение - это повторение танка, который разрабатывался в 2000-х годах, в соответствии с тем технологическим уровнем и представлением о боевых действиях того времени, но без российских деталей.

То есть, речь не идет о глубокой модернизации танка "Оплот" и фундаментальном повышении его эффективности ввиду новых угроз поля боя, которые демонстрируют последние конфликты.

Еще одна проблема: потенциальный исполнитель заказа на серийное производство "Оплотов"-"Бастионов" - еще одно предприятие "Укробороронпрома" - "Завод им. Малышева", который официально является банкротом и должен государству около 1,8 миллиарда гривен. В соответствии с законодательством, завод в таком финансовом состоянии не имеет права исполнять работы по Государственному оборонному заказу вообще.

И хотя в "Укроборонпроме" и говорят, что все проблемы завода и "Оплота" от того, что его не заказывают Вооруженные силы Украины, но не вспоминают, что в 2010 году минобороны Украины заплатило 50-процентный аванс в размере 14 миллионов долларов за изготовление 10 танков "Оплот". С того времени Вооруженные силы Украины не увидели ни денег, ни "Оплотов".

В этой ситуации остается лишь надеяться, что вопросом спасения танкостроения на Украине начнут опекаться на уровне государства, а не "эффективных менеджеров". Потому что следует помнить, что танки создаются не для парадов.