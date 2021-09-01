Источник сообщил имя нового министра обороны Афганистана

Сын основателя террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана. Об этом 31 августа сообщил осведомленный источник.

По данным «РИА Новости», сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани назначен министром внутренних дел. Глава политического офиса террористов мулла Абдул Гани Барадар назначен главой МИД Афганистана.

Как уточнил источник, консультации по формированию нового правительства страны завершены. Их результаты будут объявлены в ближайшее время.

Ранее в этот день представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что аэропорт в Кабуле, откуда ушли вооруженные силы США, вскоре заработает для гражданской авиации. В настоящее время воздушная гавань проходит подготовку к началу работы.

30 августа глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи подтвердил в беседе с журналистами вылет последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане. Официальный представитель политбюро талибов Мохаммад Наим сообщил, что все иностранные военные покинули территорию и теперь государство полностью под контролем движения.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет. 15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны».