Быстрые, но недалекие. Чего недостает российским супер-ракетам

Российскому гиперзвуковому оружию катастрофически не хватает носителей и дальности

Скорость, точность, а главное дальность гиперзвукового оружия могут быть увеличены в самое ближайшее время. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире «Соловьев Live». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, зачем увеличивать дальность гиперзвуковых ракет и что еще мешает их полноценному боевому применению.

«Циркон» для гусениц

Государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты (ГЗКР) «Циркон» завершатся в этом году. Планируется, что, помимо надводных кораблей, пуски гиперзвуковых ракет будут осуществлены и с подводных лодок.

Новейшая российская ГЗКР способна развивать скорость около 9 Махов на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха относительно невелико. Приблизительные тактико-технические характеристики «Циркона» выглядят следующим образом: дальность стрельбы (по разным источникам) - от 400 до 1000 км, длина изделия - 8-10 м, вес боевой части - 300-400 кг.

Однако достаточна ли такая дальность стрельбы для успешного ведения вооруженной борьбы на морских и океанских театрах военных действий?

Многие отечественные эксперты считают, что радиус действия имеющихся в распоряжении ВМФ отечественных средств поражения не позволяет даже выйти надводным кораблям, подводным лодкам и авиации на рубеж пуска противокорабельных крылатых ракет (ПКР). Чтобы окончательно обезопасить носителя «Цирконов» от воздействия средств поражения противника, дальность стрельбы должна составлять не менее 2,5 тыс. км.

При этом сегодня в России катастрофически мало носителей для перспективного гиперзвукового оружия. Так, подводные лодки проекта 885М пока представлены единичными экземплярами - на июль 2021 года построено три корабля, еще шесть строятся.

О каких-либо вариантах систем и комплексов гиперзвукового оружия для оснащения сухопутных войск неизвестно. В принципе, унифицированную корабельную установку вертикального пуска (УВП) для управляемых ракет, в том числе и «Циркона», можно поставить на колесный или гусеничный ход. Существенных технических препятствий на этом пути нет. Но достоверных сведений о том, что такие работы ведутся, не имеется.

«Кинжал» остался без ножен

Пока из гиперзвукового оружия на оснащении Воздушно-космических сил России стоит только гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал». Носителем является истребитель МиГ-31К (одна ракета). В перспективе рассматривается дальний бомбардировщик Ту-22М3М (до четырех ракет) и истребитель 5-го поколения Су-57. При этом пока совершенно непонятно, куда и как ее разместить на самолете этого типа.

Количество носителей «Кинжала» крайне невелико. Что касается Ту-22М3М, то собран только второй самолет. Су-57 пока так и не поступил на оснащение ВКС. Серийное производство самолетов МиГ-31 давно прекращено (завершилось, напомним, еще в 1994 году - более четверти века назад). Сегодня в строю модернизированные МиГ-31 до уровня МГ-31БМ/БСМ - около 150 единиц, есть еще и МиГ31Д3, которые и будут переоборудованы в самолеты-носители МиГ-31К ракетного комплекса «Кинжал». Это около 12 самолетов.

Если рассматривать гипотетический конфликт России с объединенными вооруженными силами НАТО, то в этом случае надо оперировать цифрами совершенно другого порядка – многими сотнями и, возможно, даже тысячами потенциальных носителей.

То есть ставить перед «Кинжалами» задачи оперативного и оперативно-стратегического характера сегодня будет не вполне верно.

Не так давно появилась информация, что в России разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования типа Х-95.

Однако если оснащать ракетой с подобной дальностью стрельбы (пока объявлено о 1000 км) стратегические и дальние бомбардировщики дальней авиации Воздушно-космических сил (ДА ВКС), то подобных характеристик для успешного выполнения ими боевых и оперативных задач явно недостаточно.

Радиус боевого применения современных истребителей-перехватчиков уже достигает 2 тыс. км., а с дозаправкой топливом в воздухе эта величина возрастает еще больше. Поэтому если оснащать стратегический бомбардировщик авиационными средствами поражения с подобной дальностью стрельбы, то для выполнения боевой задачи самолету ДА ВКС придется заходить в зону действия истребительной авиации противника.

Ракетам нужна цель

Создать перспективные средства поражения с большой дальностью стрельбы - это еще полдела. Если, к примеру, гиперзвуковые крылатые ракеты морского базирования не обеспечены данными от системы глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ), то выйти на требуемый уровень эффективности нового оружия не удастся ни при каких обстоятельствах.

О состоянии современной российской МКРЦ «Лиана» известно не так уж и много. Ее развертывание планируется завершить только в этом году. О пусках управляемого оружия по данным целеуказания этой системы и вовсе ничего не известно.

В равной степени это относится и к Воздушно-космическим силам, и к Сухопутным войскам. Если создается оружие с той или иной дальностью стрельбы, то оно должно быть обеспечено средствами разведки, эффективно действующими на эту же дальность, причем функционирующими в режиме реального времени и выдающими данные целеуказания с ошибками 3-5 метров. А то у нас подчас очень много говорится о средствах поражения, но практически никогда не упоминается о соответствующих средствах разведки и целеуказания.

Еще одна проблема - унификация. В Минобороны настаивают: для всех видов Вооруженных сил и родов войск (сил) должна быть одна пусковая установка, нельзя под каждую ракету делать новый самолет и корабль. Направление работ абсолютно верно.

Унифицированную УВП, к примеру, можно сделать как в сухопутном и морском варианте (а в морском варианте она уже есть). Но как ее разместить на самолете, тем более во внутренних оружейных отсеках летательного аппарата - большой вопрос.

И к тому же, одно дело - гиперзвуковая ракета большой дальности полета для дальней авиации, и совершенно другое - для многофункциональных истребителей 5-го поколения. Впрочем, в этом случае сверхбольшая дальность стрельбы не требуется. Более перспективным представляется модульный путь создания и дальнейшего развития гиперзвукового оружия. Во всяком случае, для Воздушно-космических сил. Добавил те или иные блоки - получилась ракета большой дальности. Убавил - на выходе видим ракету для многофункциональных истребителей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок