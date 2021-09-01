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Интерфакс-АВН

На космодроме Восточный перед приездом Путина прошло годовое техобслуживание

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Ракета-носитель "Союз-2"
Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" на космодроме Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - На космодроме Восточный, куда в субботу приедет президент РФ Владимир Путин, завершено годовое техническое обслуживание (ГТО) оборудования стартового комплекса, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"В соответствии с комплексным графиком проведения ГТО были проверены и обслужены 52 системы, включая систему гарантийного электропитания, системы производства и хранения сжатых газов, транспортно-установочный агрегат и мобильную башню обслуживания", - заявили в ЦЭНКИ.

Там отметили, что основная задача годового техобслуживания - поддержание систем в готовности к применению по назначению.

"Проведение ГТО на системах стартового и транспортного оборудования очень важно - именно от исправности этих систем зависит работа с изделием: установка и вертикализация ракеты космического назначения", - сказали в ЦЭНКИ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в субботу посетит космодром Восточный.

"Рано утром четвертого числа (4 сентября) президент отправится в Благовещенск. И, наверное, с 9 утра (по местному времени) и далее он будет находиться на космодроме Восточный", - сказал Песков во вторник журналистам.

В последний раз Путин приезжал на Восточный 6 сентября 2019 года. На совещании, которое он провел со строителями и руководством космической области, речь шла о создании стартового стола для ракет "Ангара" и о ходе работ по созданию новой ракеты "Союз-5".

Строительство космодрома Восточный ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на Восточном строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

6 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили "Интерфаксу", что решение о конфигурации стартовых столов третьей очереди космодрома пока не принято.

18 февраля Наблюдательный совет "Роскосмоса" утвердил Руслана Мухамеджанова на должности гендиректора ЦЭНКИ вместо Андрея Охлопкова, ранее получившего выговор от главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

В октябре 2020 года по итогам производственного совещания на космодроме Восточный Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку был объявлен выговор. Кроме этого, по итогам совещания был уволен глава дирекции космодрома Евгений Рогоза.

25 ноября Жук был арестован по подозрению в злоупотреблениях при строительстве космодрома. В октябре стало известно об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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