Россия и Киргизия планируют создать объединенную систему ПВО

Астрахань. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Россия и Киргизия обсуждают соглашение о создании объединенной системы ПВО, а соответствующее соглашение с Таджикистаном проходит процедуру ратификации, сообщил журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ Юрий Грехов.

"В настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии", - сказал Грехов.

По его словам, после согласования проект будет представлен министрам обороны стран для подписания.

"Соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 г., проходит процедуру ратификации", - добавил командующий.

По его словам, продолжается реализация соглашений между Россией и Арменией, а также Казахстаном.