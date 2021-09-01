Türkiye (Турция): эвакуация из Афганистана, и что дальше

Вывод войск НАТО из Афганистан завершился. Но есть вопросы, на которые пока нет ответов. На каких условиях на самом деле США договорились с «Талибаном»*? И почему американцы бросили в этой стране множество новейшего оружия. По мнению автора, налицо очень сложная и в то же время благодатная для конспирологических теорий ситуация.

Срок, установленный "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) для вывода иностранных сил из Афганистана, истек. Что будет дальше? К сожалению, прекращение террористических атак в стране не представляется возможным. Очень трудное время!..

Неопределенность, сохранявшаяся с февраля 2020 года, когда США и "Талибан" достигли соглашения, неизбежно превратилась в хаос… Как именно Америка заключила соглашение с "Талибаном"? Конечно, этот вопрос пока так и не нашел ответа. На каких условиях, взаимных обещаниях и гарантиях было положено начало этой новой эре с "Талибаном", которого США отстранили от власти 20 лет назад и с которым полностью в обход пришедшего на его место "законного" и официального правительства Афганистана два десятилетия вели упорную борьбу вместе с НАТО? Налицо очень сложная и в то же время благодатная для конспирологических теорий ситуация. Например, новейшее оружие, оставленное США в огромном количестве… Действительно ли Америка оставила эти вооружения афганской армии? Нам в самом деле нужно верить заявлениям "мы не знали, что афганская армия так быстро сдастся"? Мы уже обращали на это внимание раньше. Сразу приходит в голову та неимоверная груда оружия, которое досталось ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) в Ираке! При взгляде на ситуацию на месте сразу бросается в глаза растерянность США по многим позициям. США, которые хотели продлить процесс вывода войск до 11 сентября, якобы сделав отсылку к этой важной дате, фактически попали в тупик после того, как "Талибан" вновь стал господствовать в стране "намного быстрее, чем ожидалось"… И это неожиданное событие плохо отразилось на эвакуации. В результате возник полный хаос. США оказались в ловушке. Все эти события трактуются как потеря власти Вашингтоном…

Эвакуация, проходившая в Афганистане в условиях хаоса и периодически возникавших скандалов, в целом завершилась. Из официальных заявлений стало известно, что вместе с США другие страны, входящие в коалицию, также обеспечили эвакуацию тысяч людей. Америка в результате этого поспешного ухода осуществила крупнейшую воздушную эвакуацию в истории и заявила, что из Афганистана вывезены 122 тысячи человек. В том числе афганцы, работавшие на США, наряду с персоналом… Показательными цифрами отметилась и Великобритания. Было объявлено, что Великобритания, которая до сих пор не выходила на передний план, но, как и в ходе оккупации Ирака, играла важнейшие роли вместе с США, эвакуировала 15 тысяч человек. Примечательно, что Канада также эвакуировала 3,7 тысячи человек, преимущественно афганцев. Помимо этого, следует отметить, что Германия эвакуировала более пяти тысяч человек, Италия - опять же около пяти тысяч. Известно, что некоторые другие европейские страны, такие как Испания, Швеция, Польша, тоже осуществили эвакуацию значительного числа людей. Несомненно, одним из наиболее примечательных аспектов процесса эвакуации стало то, что страны Персидского залива, такие как Катар и Объединенные Арабские Эмираты, предоставили возможность транзита для десятков тысяч человек в качестве промежуточных станций… Несмотря на все эти спасательные операции, количество людей, все еще ищущих способы выбраться из Афганистана, намного превышает оценки. Посмотрим, сколько из них смогут выехать за пределы страны, и с чем они столкнутся после этого!

Между тем Турция в плановом порядке весьма успешно в короткие сроки эвакуировала из Афганистана своих военных, других официальных лиц, а также некоторых проживавших там своих граждан в основном через Пакистан. До последнего момента было неясно, останутся ли турецкие военные в Кабуле, и как решится вопрос с работой аэропорта. Однако Турция заранее завершила свои приготовления к любому развитию событий. С момента принятия решения об эвакуации все прошло очень гладко и по плану, операция была завершена менее чем за 48 часов. Ранее Турция уже неоднократно доказывала, насколько она успешна в такого рода операциях и как широки ее возможности. Например, в 2011 году 25 тысяч наших граждан были чрезвычайно безопасным способом, преимущественно морским путем, эвакуированы из Ливии и доставлены в страну. По соответствующим запросам были эвакуированы не только граждане Турции, но и граждане некоторых зарубежных стран. Турция всегда проявляла чувствительность в гуманитарных вопросах… Некоторые западные страны, упомянутые выше, испытывали колебания в процессе эвакуации из Кабула, иногда их транспортные самолеты вылетали пустыми, а порой вместо спасения людей, боровшихся за свои жизни, предпочтение отдавалось собакам и даже запасам спиртного. Это тоже вошло в историю как их позор… Теперь мыслящих людей волнует вопрос: допустим, эвакуация завершилась, а что будет дальше?!

*террористическая организация, запрещена в РФ

Исмаил Капан (İsmail Kapan)