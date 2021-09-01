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Российская газета

Бывший советский Т-62М готовится принять участие в боях в Афганистане

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В Афганистане в районе Панджшера замечен Т-62М, находящийся в довольно приличном состоянии. Боевая машина, по всей видимости, принадлежит силам, противостоящим "Талибану" (запрещенная в России террористическая организация). Поэтому, вполне вероятно, что в ближайшее время танк примет участие в боевых действиях.

Интересно, что большая часть имевшейся в этой стране бывшей советской военной техники под давлением американцев была изъята из национальной армии и других ополченческих формирований. Ее сосредоточили на базах хранения, которые впоследствии превратились в гигантские свалки металлома.

На них можно увидеть и старые Т-34-85, более новые Т-54, Т-55, Т-62, в том числе в модернизированной версии, сотни единиц колесных бронетранспортеров БТР-152, БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80 и БРДМ-2, а также боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2.

Были списаны реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 9К57 "Ураган" и оперативно-тактические ракетные комплексы 9К72 "Эльбрус".

Однако, судя по всему, не все полевые командиры беспрекословно выполнили распоряжение заокеанского командования и кое-что оставили на черный день.

Считается, что Т-62М создавали с учетом боевого опыта, полученного в этой стране Советским ограниченным воинским контингентом. В частности было усилено бронирование лобовой части башни, корпуса и днища, появились бортовые экраны, прикрывающие ходовую часть.

Система управления огнем повысила точность стрельбы из 115-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета.

Более мощный двигатель позволил сохранить имевшиеся ранее характеристики подвижности у потяжелевшей почти на четыре с половиной тонны машины.

Точные данные о количестве переданных 40-й армией афганской стороне Т-62М отсутствуют, по всей видимости, речь идет о нескольких десятках машин, лишь небольшое число которых уцелело до сегодняшнего дня.


Алексей Моисеев

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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
БМП-1
БМП-2
БРДМ-2
БТР-60
БТР-70
БТР-80
Град РСЗО
Т-55
Т-62
Ураган РСЗО
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