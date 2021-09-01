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ТАСС

Балтийский флот провел учения танкистов и мотострелков с участием 1,5 тыс. военных

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Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области
Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Подгорчук

Задействовали около 300 единиц военной техники

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Тактические учения с участием более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелкового и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота прошли в Калининградской области на одном из войсковых полигонов, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В рамках двустороннего тактического учения мотострелковые подразделения и танкисты были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили 60-километровый марш на штатной технике на полигон, для выполнения задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тактических учениях на полигоне под Калининградом принимало участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовали около 300 единиц военной техники. "В рамках масштабных маневров их участники отработали тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке приданной артиллерии, подразделений противовоздушной обороны", - рассказали в пресс-службе.

Мониторинг за действиями подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Все данные в режиме реального времени передавались с камер БПЛА в командный пункт руководства учениями, где транслировались на специальных экранах, что позволило руководителям объективно оценить действия подразделений полков в учебном бою.

"На завершающем этапе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий", - заключили в пресс-службе флота.

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