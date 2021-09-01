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ЦАМТО

СВ Венесуэлы восстановили гаубицы M-14A1 и легкие танки AMX-13C90

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Танк AMX-13
Танк AMX-13.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / / AMX-13

ЦАМТО, 31 августа. Министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес посетил 11-ю бронетанковую бригаду (Форт-Мара, штат Сулия), где ознакомился с результатами проведенных работ по модернизации 155/23-мм гаубиц M-14A1 и ремонта легких танков AMX-13C90.

Как сообщает Infodefensa.com, модернизация гаубиц M-14A1 началась в октябре 2020 года, а о проекте восстановления танков AMX-13C90 было впервые объявлено в феврале 2014 года.

M-114 – 155-мм буксируемая гаубица, разработанная для применения Сухопутными войсками США. Производство орудий началось в 1942 году под обозначением "155-мм гаубица М1". M114 применялись в составе СВ США во время Второй мировой войны, войны в Корее и войны во Вьетнаме, после чего были заменены гаубицей M-198. M-114 также использовались вооруженными силами других стран мира. Гаубицы все еще остаются на вооружении некоторых из них. ВС Венесуэлы получили первые орудия в середине 1950-х гг. В настоящее время они составляют основу двух подразделений: 105-й группы полевой артиллерии и 205-й группы полевой артиллерии.

Боевая масса гаубицы M-114 – 5800 кг, скорострельность – 4 выстр./мин., максимальная дальность стрельбы – 14,6 км, расчет – 11 человек.

Легкие танки AMX-13 были поставлены ВС Венесуэлы в 1954 году. 40 единиц AMX-13M51 с 75-мм пушкой были закуплены для Сухопутных войск напрямую у французского производителя Atelier de Construction Roanne (ARE). В 1989 году они были заменены более современными AMX-13C90 с 90-мм пушкой. AMX-13 производились с 1952 по 1987 гг., были приняты на вооружение СВ Франции и экспортировались в 26 стран мира. Включая опытные образцы и экспортные версии, существует более сотни вариантов AMX-13, включая самоходные орудия, зенитные системы, БТР, самоходные ПТРК и т.д.

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Страны
Венесуэла
Вьетнам
США
Франция
Продукция
М14
Проекты
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