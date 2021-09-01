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Интерфакс-АВН

Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Афганистане складывается критическая ситуация.

"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - отметил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолёты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ - Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана.

"К мероприятию привлекались три самолёта Ил-76МД и один самолёт Ил-62", - сказал министр обороны.

Он выразил благодарность российским лётчикам, медицинскому персоналу за оперативную и чёткую работу.

25 августа Минобороны РФ сообщило, что четырьмя российскими военно-транспортными самолетами из Афганистана эвакуировано более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Талибы ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

В ночь на 31 августа последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

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