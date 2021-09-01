Шойгу: госконтракты на 500 миллиардов рублей заключили на форуме "Армия-2021"

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Государственные контракты более чем на 500 миллиардов рублей заключены в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", который завершился 28 августа, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

"Заключено 45 государственных контрактов на сумму более 500 с лишним миллиардов рублей. Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска", -сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он сообщил, что в форуме "Армия-2021" приняли участие представители 117 иностранных государств, в том числе 36 - высокого уровня. "Около полутора тысяч отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - отметил Шойгу.