Самолеты, броневики и ПВО: что оставили американцы в аэропорту Кабула

Американская армия оставила в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле огромные трофеи. Речь идет о десятках единиц автомобильной бронетехники, различных летательных аппаратов и зенитных системах.

По словам генерала Корпуса морской пехоты США Фрэнка Маккензи, при эвакуации американские военные позаботились о том, чтобы разнообразное оружие и оборудование было уничтожено или иным образом выведено из строя. Однако появившееся накануне видео полетов над Кандагаром американского вертолета UH-60 Black Hawk, доставшегося движению "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве трофея, заставляет усомниться в истинности слов генерала.

В приведенном списке брошенного оборудования и техники, по данным издания The Drive, оказались две системы противоракетной, артиллерийской и минометной обороны C-RAM, которые вооружены ракетами и шестиствольными 20-мм пушками Centurium. Стоимость одной установки - 15 миллионов долларов.

Оставлены также 70 бронированных грузовиков, оснащенных усиленной противоминной защитой MRAP, а также 27 бронеавтомобилей Humvee.

В аэропорту брошены 73 летательных аппарата. В том числе легкие штурмовики A-29 Super Tucano, транспортные самолеты C-130H Hercules, транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и Ми-17, а также учебные реактивные самолеты L-39.

При этом генерал Маккензи, как отмечает издание, не предоставил никакой подробной информации о самолетах, которые были выведены из строя в аэропорту. Он лишь сказал, что некоторые из них уже находились в аварийном состоянии к моменту начала эвакуации.

Отметим, что ранее на территорию Узбекистана перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета Национального воздушного корпуса Афганистана.

The #Taliban not only seized appr. a hundred US humvees and (MaxxPro) MRAPs at Kunduz airport, but also several US ScanEagle drones. Billions of US tax payer $ going to Islamist extremists, thanks to the administration's hasty withdrawal without a peace deal or follow up mission. pic.twitter.com/Fb5MTpdLKK — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12, 2021

Николай Грищенко