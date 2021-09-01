Президент Казахстана Токаев назначил нового министра обороны страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Бектанова министром обороны страны. Об этом говорится 31 августа в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского лидера.

«Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.

Распоряжением президента Казахстана ранее в этот же день Бектанов был освобожден от должности первого замминистра обороны республики — начальника генштаба ВС.

Также во вторник Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева.

Отставке министра обороны Казахстана предшествовали взрывы и пожары, произошедшие 26 августа на складе в воинской части близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. Там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

На следующий день Ермекбаев сообщил о намерении подать в отставку. Тогда же первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при взрывах.

По данным на 28 августа, в результате случившегося погибли 13 человек. О еще одном взрыве сообщалось 29 августа. Никто не пострадал.

Токаев объявил 29 августа днем национального траура. Он подписал указы о награждении орденами «Доблести» («Айбын») и присуждении звания «Народный герой» («Халык кахарманы») военнослужащим и спасателям, погибшим при ликвидации пожара.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи со взрывами на складах боеприпасов, при которых погибли люди.