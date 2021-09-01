Донбасс не важен: эмиссар НАТО обозначил перспективы Украины в альянсе

Представитель НАТО: конфликт в Донбассе не мешает вступлению Украины в альянс

Война в Донбассе не препятствие для вступления Украины в НАТО, заявил глава представительства альянса в Киеве Александер Винников. По его словам, решение о приеме новых членов в НАТО принимают коллективно, все должны убедиться, что новичок усилит альянс. Ранее западные политики неоднократно отмечали, что Украину вряд ли примут в НАТО в обозримой перспективе.

Продолжающийся конфликт в Донбассе не противоречит Вашингтонскому договору НАТО и не может помешать Украине вступить в альянс. Об этом заявил глава представительства НАТО в Киеве Александер Винников, передает издание «Европейская правда».

«Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», - сказал он.

Однако согласно «Плану действий по подготовке к членству в НАТО» кандидаты на вступление в альянс должны урегулировать межэтнические споры или внешние территориальные споры, «включая ирредентистские притязания или внутренние юрисдикционные разногласия, мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ».

По словам Винникова, НАТО может помочь Украине восстановить свою территориальную целостность. Он напомнил журналистам об увеличении сил альянса в Черном море и широкомасштабных морских учениях Sea Breeze, в которых приняло участие 30 государств. Офицер НАТО добавил, что альянс хочет, чтобы «агрессивные действия России оставались красной линией для НАТО».

Впрочем, некоторые страны НАТО не ждут скорого вступления Украины. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 25 августа заявила, что Украине потребуется не менее 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в НАТО. По ее словам, ни одна из трех стран, претендующих сейчас на членство в Северо-Атлантическом альянсе, а также Евросоюзе, не готовы к этому, поскольку не выполнили множество условий.

«Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите», - объяснила Кальюлайд.

Она отметила, что для вступления в НАТО Киеву нужно, прежде всего, вернуть Донбасс и Крым, которые на Западе считают оккупированными Россией. «Нужно найти решение конфликта, и мы надеемся, что оно будет достигнуто путем переговоров», - сказала президент. В то же время прогнозировать сроки возврата территорий в состав Украины невозможно, и Киеву надо искать окно возможностей, чтобы устранить все проблемы и приблизиться к членству в ЕС и НАТО.

Путь Украины в НАТО

Киев уже давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.

«Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — говорилось в заявлении украинского Минобороны.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина была признана кандидатом на вступление в альянс, его члены поддерживают ее усилия. Киев должен продолжать реформы, необходимые для вступления, добавил он. Ранее Столтенберг призвал членов военного комитета НАТО поддерживать обороноспособность своих государств, в том числе для того, чтобы адекватно отвечать при необходимости на «агрессивные действия России». Он также заявил, что членам НАТО нужно увеличить объемы инвестиций в современные вооружения.

Взаимодействие Украины и НАТО началось еще в 1991 году, когда после распада СССР Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества. В 2005 году, после «оранжевой революции», при президенте Викторе Ющенко, Украина решила вступить в НАТО «в ускоренном режиме», но получила отказ со стороны Германии и Франции. При Викторе Януковиче курс на членство в НАТО был свернут, но после государственного переворота в 2014 году украинские власти вернулись к попыткам вступить в альянс.

Иван Жуковский