Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в ВЭФ-2021

ЦАМТО, 31 августа. Со 2 по 4 сентября АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Основная цель участия Концерна в ВЭФ – представление холдинга в качестве надежного индустриального партнера для российских предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности. В ходе мероприятий деловой программы Концерн представит федеральным и региональным органам государственной власти, государственным и муниципальным заказчикам, руководителям бюджетных и автономных учреждений, унитарным предприятиям свои возможности по разработке и производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения в сфере медицинского оборудования, связи, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, промышленного производства. В рамках деловой программы форума планируется участие представителей холдинга в ряде тематических треков и панельных дискуссий, специалисты Концерна проведут ряд деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами и заказчиками.

В текущем году на полях Петербургского международного экономического форума Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и ДВФУ заключили соглашение о сотрудничестве, а на площадке ВЭФ участники соглашения обсудят первые результаты совместного пилотного проекта. В его рамках Концерн и ДВФУ, в частности, проводили образовательные мероприятия для медицинских специалистов: готовили их к проведению телемедицинских консультаций (как в режимах реального времени, так и отсроченных консультаций в формате "врач-врач" с обменом электронной медицинской документацией); провели хирургическую операцию на базе медицинского центра ДВФУ с участием удаленного эксперта, который находился в Санкт-Петербурге.

При организации практических занятий для медицинских специалистов Концерн безвозмездно предоставил университету доступ к специализированной платформе телемедицинской информационной системы – аппаратно-программному комплексу, предназначенному для оснащения операционных и обеспечения консультаций в режиме реального времени. По результатам реализации пилотного проекта его участники рассматривают возможность использования телемедицинской информационной системы для проведения образовательных мероприятий по всем направлениям деятельности Школы медицины при ДВФУ.

Телемедицинская система разработана предприятием ООО "ВКО КМТ", входящим в структуру Концерна. Система уже успешно интегрирована с телемедицинской информационной системой Минздрава России как на федеральном уровне, так и в ряде регионов. С ее помощью молодые специалисты получают важный опыт работы с уже действующей информационной системой и могут более эффективно организовать свою работу на практике.

В 2020 году Концерн вступил в Ассоциацию производителей медицинской техники предприятий ОПК, а также стал инициатором создания и вошел в состав Правления АНО "Консорциум "Медицинская техника".

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 140 тыс. человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".