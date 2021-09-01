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ЦАМТО

Ирак намерен приобрести в Турции БЛА "Байрактар TB2" и вертолеты T129 ATAK

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Турецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2»
Турецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Bayhaluk

ЦАМТО, 31 августа. Руководство Минобороны Ирака выразило заинтересованность в покупке разведывательно-ударных БЛА, вертолетов и другой военной техники турецкого производства.

По информации Daily Sabah, выступая по иракскому телевидению, министр обороны Ирака Джума Анад Саадун сообщил, что Ирак "достиг консенсуса" с Турцией о покупке разработанных в этой стране БЛА "Байрактар TB2".

Кроме того, министр заявил, что правительство Ирака намеревается приобрести 12 разведывательно-ударных вертолетов T129 (ATAK) и направило запрос на приобретение шести турецких систем радиоэлектронной борьбы "Корал" (Koral).

Заявления министра прозвучали после возвращения из Турции, где он посетил международную оборонную выставку IDEF-2021. В ходе визита Джума Анад Саадун встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и провел встречи с высокопоставленными представителями оборонной промышленности Турции.

Как сообщил Джума Анад Саадун, сейчас Минобороны Ирака ожидает от турецкой стороны ответа на запрос для реализации вышеуказанных проектов. Предложения должны поступить в ближайшее время, после чего они пройдут процедуру оценки.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L массой по 21,5 кг, MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 150 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

В настоящее время "Байрактар TB2" приобретены вооруженными силами Турции, Азербайджана, Катара, Марокко, Польши и Украины. По данным производителя, их общий налет достиг 300 тыс. часов. Известно также, что возможность закупки турецких БЛА оценивают ВС Латвии.

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